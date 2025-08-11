Реабилитация освобожденных из плена: как и где получить помощь

Специалисты Министерства здравоохранения Украины совместно с командованием Медицинских сил ВСУ согласовали порядок оказания помощи и учреждения, где бывшие пленные смогут получить медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь.

На сегодня это 80 учреждений в 22 регионах Украины, за исключением территорий, временно оккупированных РФ.

Помощь освобожденным из плена: где и как получить

Согласно обновленному порядку оказания помощи освобожденным из плена, медучреждения, где будут лечить и восстанавливать украинцев, разделили на два уровня.

На первом будут работать 25 учреждений, где будут проводить реинтеграционные мероприятия, оказывать медицинскую и психологическую помощь.

На втором — 41 учреждение по реабилитации и 25 учреждений по психосоциальной и психиатрической помощи.

В целом освобожденным из плена будут доступны 80 учреждений в 22 регионах Украины (кроме Донецкой, Луганской и Херсонской областей).

Сразу после освобождения из плена человек проходит первичный медицинский осмотр в определенном учреждении.

Если состояние критическое, его оставляют в больнице до стабилизации. Если угрозы жизни нет, переводят в другое учреждение, защитники и защитницы могут попасть в центр реинтеграции.

На этом этапе подключаются врачи разных специальностей, психологи и социальные работники.

После финального осмотра пациент получает письменные рекомендации по реабилитации, психологической помощи, амбулаторному лечению и социальным услугам.

Кроме того, государство предлагает санаторно-курортное лечение продолжительностью 18 дней или компенсацию стоимости путевки — 16 416 грн.

Военнослужащие обязательно проходят военно-врачебную комиссию, которая определяет дальнейший маршрут — возвращение в часть или продолжение лечения.

В Минздраве отмечают, что работники медучреждений должны освоить специальный дистанционный курс Особенности ведения пациентов, переживших плен, подвергавшихся пыткам и сексуальному насилию, связанному с конфликтом (СНСК).

Напомним также, что семьи военных, погибших в российском плену, смогут получить единовременную выплату в размере 15 млн грн.

Соответствующий закон 28 июля 2025 года подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Источник : Минздрав

