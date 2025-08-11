Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Через два месяца после родов: Леся Никитюк потрясла сеть своим образом
Жена Павлика растрогала успехами сына: он впервые заговорил
Классический служебный роман: Фроляк вспомнила, как познакомилась с мужем
Эксклюзив
Жара отступит даже с Юга: погода в Украине на выходные и неделю
Марина Мелехова, редактор ленты
4 мин.

Реабилитация освобожденных из плена: как и где получить помощь

новий метод лікування ПТСР
Фото: Pexels

Специалисты Министерства здравоохранения Украины совместно с командованием Медицинских сил ВСУ согласовали порядок оказания помощи и учреждения, где бывшие пленные смогут получить медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь.

На сегодня это 80 учреждений в 22 регионах Украины, за исключением территорий, временно оккупированных РФ.

Помощь освобожденным из плена: где и как получить

Согласно обновленному порядку оказания помощи освобожденным из плена, медучреждения, где будут лечить и восстанавливать украинцев, разделили на два уровня.

Сейчас смотрят

На первом будут работать 25 учреждений, где будут проводить реинтеграционные мероприятия, оказывать медицинскую и психологическую помощь.

На втором — 41 учреждение по реабилитации и 25 учреждений по психосоциальной и психиатрической помощи.

В целом освобожденным из плена будут доступны 80 учреждений в 22 регионах Украины (кроме Донецкой, Луганской и Херсонской областей).

Сразу после освобождения из плена человек проходит первичный медицинский осмотр в определенном учреждении.

Если состояние критическое, его оставляют в больнице до стабилизации. Если угрозы жизни нет, переводят в другое учреждение, защитники и защитницы могут попасть в центр реинтеграции.

На этом этапе подключаются врачи разных специальностей, психологи и социальные работники.

После финального осмотра пациент получает письменные рекомендации по реабилитации, психологической помощи, амбулаторному лечению и социальным услугам.

Кроме того, государство предлагает санаторно-курортное лечение продолжительностью 18 дней или компенсацию стоимости путевки — 16 416 грн.

Военнослужащие обязательно проходят военно-врачебную комиссию, которая определяет дальнейший маршрут — возвращение в часть или продолжение лечения.

В Минздраве отмечают, что работники медучреждений должны освоить специальный дистанционный курс Особенности ведения пациентов, переживших плен, подвергавшихся пыткам и сексуальному насилию, связанному с конфликтом (СНСК).

Напомним также, что семьи военных, погибших в российском плену, смогут получить единовременную выплату в размере 15 млн грн.

Соответствующий закон 28 июля 2025 года подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также
Кабмин принял новые правила реабилитации для освобожденных из плена украинцев
повторна ВЛК для обмежено придатних

Источник: Минздрав

Связанные темы:

звільнені з полонумедична допомогаМОЗ Украиныполоненіреабілітація
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь