Реабілітація звільнених із полону: як і де отримати допомогу

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України разом з командуванням Медичних сил ЗСУ узгодили порядок надання допомоги та заклади, де колишні полонені зможуть отримати медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу.

На сьогодні це 80 установ у 22 регіонах України за винятком територій, тимчасово окупованих РФ.

Допомога звільненим із полону: де і як отримати

Згідно з оновленим порядком надання допомоги звільненим з полону, медзаклади, де лікуватимуть і відновлюватимуть українців, поділили на два рівні.

На першому працюватимуть 25 установ, де проводитимуть реінтеграційні заходи, медичну та психологічну допомогу.

На другому — 41 заклад з реабілітації та 25 установ із психосоціальної і психіатричної допомоги.

Загалом звільненим із полону будуть доступні 80 закладів у 22 регіонах України (окрім Донецької, Луганської та Херсонської областей).

Одразу після звільнення з полону людина проходить первинний медичний огляд у визначеному закладі.

Якщо стан критичний, її залишають у лікарні до стабілізації. Якщо загрози життю немає, переводять до іншого, захисники та захисниці можуть потрапити до центру реінтеграції.

На цьому етапі підключаються лікарі різних спеціальностей, психологи і соціальні працівники.

Після фінального огляду пацієнт отримує письмові рекомендації щодо реабілітації, психологічної допомоги, амбулаторного лікування та соціальних послуг.

Крім того, держава пропонує санаторно-курортне лікування тривалістю 18 днів або компенсацію вартості путівки — 16 416 грн.

Військовослужбовці обов’язково проходять військово-лікарську комісію, яка визначає подальший маршрут — повернення у частину чи продовження лікування.

У МОЗ зазначають, що працівники медзакладів мають опанувати спеціальний дистанційний курс Особливості ведення пацієнтів, які пережили полон, піддавались тортурам та сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом (СНПК).

Нагадаємо також, що родини військових, які загинули в російському полоні, зможуть отримати одноразову виплату 15 млн грн.

Відповідний закон 28 липня 2025 року підписав президент України Володимир Зеленський.

Джерело : МОЗ

