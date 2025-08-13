Укр Рус
Принимали без наблюдения врача: в Испании зафиксировали отравление витамином D

МОЗ ціни на ліки
Фото: Pexels

Передозировка витамина D может быть опасной, в Испании зафиксировали 16 случаев отравления в результате бесконтрольного приема.

В чем опасность избытка витамина D: последствия

О пользе витамина D известно почти всем, ведь он необходим для здоровья костей, усвоения кальция и ряда других процессов в организме.

Его дефицит связывают не только с проблемами опорно-двигательного аппарата, но и с повышенным риском аутоиммунных расстройств и некоторых видов рака.

Именно из-за преимуществ витамина D в Испании резко начал расти на него спрос. Однако передозировка может быть не менее опасной, чем дефицит.

По информации Службы безопасности пищевых продуктов Испании, на Балеарских островах 16 человек попали в больницу с гипервитаминозом.

Пострадавшие не имели хронических заболеваний, но употребляли препарат без назначения врача.

Результаты обследований показали, что симптомы отравления, такие как тошнота, рвота, боль в животе, острая почечная недостаточность и опасно высокий уровень кальция в крови, вызвала именно поливитаминная добавка.

Специалисты напоминают, что витамины следует принимать только под наблюдением врача, поскольку высокие дозы могут привести к непредвиденным последствиям.

В частности, избыток витамина D способен вызвать поражение сердца, легких, сосудов и почек.

Источник: Medscape

