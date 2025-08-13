Приймали без нагляду лікаря: в Іспанії зафіксували отруєння вітаміном D

Передозування вітаміну D може бути небезпечним, в Іспанії зафіксували 16 випадків отруєння внаслідок безконтрольного прийому.

У чому небезпека надлишку вітаміну D: наслідки

Про користь вітаміну D відомо майже усім, адже це необхідно для здоров’я кісток, засвоєння кальцію та низки інших процесів в організмі.

Його дефіцит пов’язують не лише з проблемами опорно-рухового апарату, а й з підвищеним ризиком аутоімунних розладів та деяких видів раку.

Саме через переваги вітаміну D в Іспанії різко почав зростати на нього попит. Однак передозування може бути не менш небезпечним, ніж дефіцит.

За інформацією Служби безпеки харчових продуктів Іспанії, на Балеарських островах 16 людей потрапили до лікарні з гіпервітамінозом.

Постраждалі не мали хронічних захворювань, але вживали препарат без призначення лікаря.

Результати обстежень показали, що симптоми отруєння, як-от нудоту, блювання, біль у животі, гостру ниркову недостатність та небезпечно високий рівень кальцію в крові, спричинила саме полівітамінна добавка.

Фахівці нагадують, що вітаміни варто приймати лише під наглядом медика, оскільки високі дози можуть призвести до непередбачених наслідків.

Зокрема, надлишок вітаміну D здатний викликати ураження серця, легень, судин та нирок.

Джерело: Medscape

