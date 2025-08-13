Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Осінні канікули 2025: коли відпочиватимуть школярі
Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

Приймали без нагляду лікаря: в Іспанії зафіксували отруєння вітаміном D

МОЗ ціни на ліки
Фото: Pexels

Передозування вітаміну D може бути небезпечним, в Іспанії зафіксували 16 випадків отруєння внаслідок безконтрольного прийому.

У чому небезпека надлишку вітаміну D: наслідки

Про користь вітаміну D відомо майже усім, адже це необхідно для здоров’я кісток, засвоєння кальцію та низки інших процесів в організмі.

Його дефіцит пов’язують не лише з проблемами опорно-рухового апарату, а й з підвищеним ризиком аутоімунних розладів та деяких видів раку.

Зараз дивляться

Саме через переваги вітаміну D в Іспанії різко почав зростати на нього попит. Однак передозування може бути не менш небезпечним, ніж дефіцит.

За інформацією Служби безпеки харчових продуктів Іспанії, на Балеарських островах 16 людей потрапили до лікарні з гіпервітамінозом.

Постраждалі не мали хронічних захворювань, але вживали препарат без призначення лікаря.

Результати обстежень показали, що симптоми отруєння, як-от нудоту, блювання, біль у животі, гостру ниркову недостатність та небезпечно високий рівень кальцію в крові, спричинила саме полівітамінна добавка.

Фахівці нагадують, що вітаміни варто приймати лише під наглядом медика, оскільки високі дози можуть призвести до непередбачених наслідків.

Зокрема, надлишок вітаміну D здатний викликати ураження серця, легень, судин та нирок.

Читайте також
Вітамін D захищає клітини і допомагає зберігати молодість – нові дані
Риб'ячий жир: користь і шкода

Джерело: Medscape

Пов'язані теми:

ІспаніяДослідженняОтруєння
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь