Ученые выяснили, как выходные сказываются на распространенном расстройстве сна

Главное Синдром обструктивного апноэ сна - полная или частичная остановка дыхания.

Курение и алкоголь в выходные усугубляют тяжесть апноэ.

Ученые назвали расстройства сна в выходные "социальным апноэ".

Сдвиг времени сна также может быть причиной апноэ средней и тяжелой степени.

Факторы образа жизни, такие как употребление алкоголя и курение, могут способствовать повышению тяжести синдрома обструктивного апноэ сна.

К такому выводу в ходе исследования пришли ученые из Университета Флиндерса в Австралии.

Расстройства сна в выходные дни: что выяснили ученые

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) характеризуется полной остановкой дыхания или частичным уменьшением воздушного потока, возникающим из-за расслабления мышц задней стенки горла, что приводит к сужению или закрытию дыхательных путей.

Сейчас смотрят

Это состояние чаще встречается у пожилых людей и людей с избыточным весом или ожирением.

Теперь исследователи обнаружили, что тяжесть этого состояния увеличивается в выходные дни.

Ученые предполагают, что это может быть связано с факторами образа жизни, такими как увеличение потребления алкоголя и курения, а также изменением типа или режима сна. Они назвали это явление “социальным апноэ”.

Ученые проанализировали обезличенные данные 70 052 человек, большинство из которых были мужчинами среднего возраста с избыточным весом.

Все добровольцы использовали датчик сна, устанавливаемый под матрас, который может отслеживать частоту сердечных сокращений, храп и апноэ во сне.

У всех участников было четыре или более записей сна в неделю, не менее 28 измерений апноэ во сне в год и пять или более нарушений дыхания в час во время сна в среднем за год.

Ученые обнаружили, что вероятность возникновения умеренного или тяжелого апноэ во сне, то есть 15 и более остановок дыхания в час, была на 18% выше по субботам по сравнению со средами, и этот эффект был более выражен у мужчин и людей моложе 60 лет.

Независимый эксперт-отоларинголог Райан Чин Тау Чонг отметил, что это первое в своем роде исследование, изучающее вариабельность тяжести состояния в течение недели.

Источник : The Guardian

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.