Ученые обнаружили связь между генами и синдромом хронической усталости

Ученые Эдинбургского университета нашли первые убедительные доказательства того, что гены человека влияют на вероятность развития миалгического энцефаломиелита или синдрома хронической усталости (МЭ/СХУ).

МЭ/СХУ — загадочное и изнурительное заболевание, которое многие представители медицинского сообщества десятилетиями игнорировали.

Влияние генов на синдром хронической усталости: что выяснилось

Первые результаты крупнейшего в мире исследования генетики синдрома хронической усталости выявили восемь участков генома человека, которые существенно отличались у людей с диагнозом МЭ/СХУ по сравнению с теми, у кого этого заболевания нет.

Исследователи назвали результаты тревожным звонком, который показал, что генетика может играть решающую роль в вопросе о том, разовьется ли у человека МЭ/СХУ.

— Существует множество генетических вариантов, присутствующих в геноме и предрасполагающих людей к диагностике МЭ/СХУ, — говорится в сообщении.

Среди множества оставшихся вопросов — почему МЭ/СХУ встречается гораздо чаще у женщин, чем у мужчин. Исследование не нашло генетического объяснения. .

Необходимы дополнительные исследования для разработки диагностических тестов или скрининговых программ для выявления людей с высоким риском развития МЭ/СХУ.

Однако ученые назвали эту работу важной вехой, которая поставила это заболевание в один ряд с другими тяжелыми патологиями и открыла потенциальные возможности для лечения.

