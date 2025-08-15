Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Трамп обмолвился, что поедет в Россию на встречу с Путиным
Индексация пенсий в 2025 году: когда ждать следующего повышения
Средняя зарплата учителя в Украине в 2025 году: сколько получают педагоги
Осенние каникулы 2025: когда будут отдыхать школьники
Эксклюзив
Жара отступит даже с Юга: погода в Украине на выходные и неделю
Виктория Яснопольская, журналист
3 мин.

Даже полчаса тренировок снижают риск рака груди – исследование

Главное
  • Ученые изучали белки, которые образуются в мышцах во время тренировок.
  • Как именно проходило исследование с участием 32 женщин.
  • Спорт может быть поддерживающей терапией для тех, кто пережил рак молочных желез.
спорт проти раку грудей
Фото: Pixabay

Всего полчаса интенсивной тренировки способствуют выработке белков для угнетения роста опухолей у женщин, переживших рак молочных желез и находившихся в ремиссии.

К такому выводу в ходе исследования пришла команда ученых Университета Эдит Коуэн в Австралии.

Как спорт помогает в борьбе с онкологией

В ходе научного эксперимента ученые исследовали миокины — белки, которые образуются в мышцах при сокращении и играют роль в передаче сигналов между клетками.

Сейчас смотрят

Хотя уже было известно, что эти белки у здоровых людей предотвращают рост раковых клеток, исследователи изучали, насколько эффективными они будут после прохождения человеком курса лечения рака.

Ведь известно, что лучевая и химиотерапия могут нарушать работу клеток, ослабляя защиту организма от опухолей в будущем.

Для исследования пригласили 32 женщин, которые преодолели рак молочных желез. Половине из них назначили получасовую интервальную тренировку высокой интенсивности, а другой половине — силовую тренировку.

Спустя полчаса тренировки в плазме женщин значительно вырос уровень белков, способных противодействовать росту опухолей — интерлейкина-6, онкостатина и декорина.

Когда плазму женщин добавили к культуре клеток рака молочных желез, устойчивого к гормональной терапии, это подавило рост опухолей на 19-29%.

Более заметным эффект был у женщин, которые делали интервальную тренировку, а также у плазмы крови, отобранной сразу после тренировки, по сравнению с отобранной через полчаса после нее.

Хотя ученые не измеряли активность раковых клеток у самих женщин, результаты на клетках свидетельствуют о том, что спорт может быть полезной поддерживающей терапией для женщин, переживших рак молочных желез.

Читайте также
Ученые выяснили, как выходные сказываются на распространенном расстройстве сна
розлади сну у вихідні

Источник: Springer Nature

Связанные темы:

Заняття спортомЛечение ракаНаукові дослідженняОнкология
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь