Даже полчаса тренировок снижают риск рака груди – исследование
- Ученые изучали белки, которые образуются в мышцах во время тренировок.
- Как именно проходило исследование с участием 32 женщин.
- Спорт может быть поддерживающей терапией для тех, кто пережил рак молочных желез.
Всего полчаса интенсивной тренировки способствуют выработке белков для угнетения роста опухолей у женщин, переживших рак молочных желез и находившихся в ремиссии.
К такому выводу в ходе исследования пришла команда ученых Университета Эдит Коуэн в Австралии.
Как спорт помогает в борьбе с онкологией
В ходе научного эксперимента ученые исследовали миокины — белки, которые образуются в мышцах при сокращении и играют роль в передаче сигналов между клетками.
Хотя уже было известно, что эти белки у здоровых людей предотвращают рост раковых клеток, исследователи изучали, насколько эффективными они будут после прохождения человеком курса лечения рака.
Ведь известно, что лучевая и химиотерапия могут нарушать работу клеток, ослабляя защиту организма от опухолей в будущем.
Для исследования пригласили 32 женщин, которые преодолели рак молочных желез. Половине из них назначили получасовую интервальную тренировку высокой интенсивности, а другой половине — силовую тренировку.
Спустя полчаса тренировки в плазме женщин значительно вырос уровень белков, способных противодействовать росту опухолей — интерлейкина-6, онкостатина и декорина.
Когда плазму женщин добавили к культуре клеток рака молочных желез, устойчивого к гормональной терапии, это подавило рост опухолей на 19-29%.
Более заметным эффект был у женщин, которые делали интервальную тренировку, а также у плазмы крови, отобранной сразу после тренировки, по сравнению с отобранной через полчаса после нее.
Хотя ученые не измеряли активность раковых клеток у самих женщин, результаты на клетках свидетельствуют о том, что спорт может быть полезной поддерживающей терапией для женщин, переживших рак молочных желез.
Источник: Springer Nature