Навіть пів години тренувань знижують ризик раку грудей – дослідження

Головне Вчені дослідили білки, які утворюються в м'язах під час тренувань.

Запросили для дослідження 32 жінок, які подолали рак молочних залоз.

Спорт може бути підтримувальною терапією для тих, хто пережив рак молочних залоз.

Лише пів години інтенсивного тренування сприяють виробленню білків для пригнічення росту пухлин у жінок, які пережили рак молочних залоз і перебувають у ремісії.

Такого висновку під час дослідження дійшла команда вчених Університету Едіт Коуен в Австралії.

Як спорт допомагає в боротьбі з онкологією

Під час наукового експерименту вчені досліджували міокіни – білки, які утворюються в м’язах у процесі скорочення і відіграють роль у процесі передання сигналів між клітинами.

Хоча вже було відомо, що ці білки у здорових людей запобігають росту ракових клітин, дослідники вивчали, наскільки ефективними вони будуть після проходження людиною курсу лікування раку.

Адже відомо, що променева та хіміотерапія можуть порушувати роботу клітин, послаблюючи захист організму від пухлин у майбутньому.

Для дослідження запросили 32 жінки, які подолали рак молочних залоз. Половині з них призначили півгодинне інтервальне тренування високої інтенсивності, а іншій половині – силове тренування.

Через пів години тренування в плазмі жінок значно зріс рівень білків, здатних протидіяти росту пухлин – інтерлейкіну-6, онкостатину і декоріну.

Коли плазму цих жінок додавали до культури клітин раку молочної залози, стійких до гормональної терапії, вона пригнічувала ріст пухлини на 19-29%.

Ефект був більш вираженим у жінок, які займалися інтервальними тренуваннями, а також у плазмі крові, взятої відразу після тренування, порівняно з тією, що була взята через пів години після нього.

Хоча вчені не вимірювали активність ракових клітин у самих жінок, результати на клітинах свідчать про те, що спорт може бути корисною підтримувальною терапією для жінок, які пережили рак молочних залоз.

Джерело: Springer Nature

