Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Трамп обмолвился, что поедет в Россию на встречу с Путиным
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Некоторые получат отсрочку: поддержан закон о педагогах и соискателях образования
Объясняем
Сколько стоит год стажа и как его можно докупить
Марина Мелехова, редактор ленты
3 мин.

Найден метод лечения диабета I типа без инъекций инсулина

ДНК метод редагування генів
Фото: Depositphotos

Ученые США и Швеции подтвердили, что лечить сахарный диабет I типа можно без иммуносупрессивных препаратов.

Это первый случай, когда пациент смог вырабатывать собственный инсулин после трансплантации клеток поджелудочной железы, модифицированных с помощью технологии CRISPR.

Результаты исследования опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Сейчас смотрят

Лечение диабета І типа по методу CRISPR: что известно

В природе CRISPR — это защитный механизм бактерий, которые запоминают вирусные ДНК-фрагменты, чтобы уничтожать вирусы при повторном заражении.

В медицине биотехнологи используют его вместе с ферментом Cas9, который работает как молекулярные ножницы, то есть вырезает нужные участки ДНК или вносит в них изменения.

Благодаря CRISPR можно выключать гены, исправлять генетические ошибки или добавлять новые функции клеткам.

Поэтому ученые провели эксперимент: мужчине с диабетом I типа пересадили клетки донора, которые были изменены так, чтобы иммунная система не отторгала трансплантат.

Благодаря этому пациенту не нужно принимать иммуносупрессивные препараты, которые обычно назначаются после таких операций.

Напомним, что диабет І типа развивается, когда иммунная система разрушает клетки поджелудочной, вырабатывающие инсулин.

До сих пор контролировать его уровень можно было только благодаря инъекциям синтетического инсулина. Однако новый подход позволяет восстанавливать гормон естественным путем без медикаментозной поддержки.

Кроме того, сегодня технологию CRISPR исследуют для эффективного лечения рака, серьезных генетических болезней, таких как серповидноклеточная анемия, наследственные формы слепоты, а также для создания новых методов борьбы с инфекциями.

Читайте также
Снижают риск сердечного порока: лекарство от диабета может улучшить состояние больных раком
ліки, діабет

ИсточникLive Science

Связанные темы:

інноваціїгенетикаДиабетлікуванняМедицина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь