Найден метод лечения диабета I типа без инъекций инсулина

Ученые США и Швеции подтвердили, что лечить сахарный диабет I типа можно без иммуносупрессивных препаратов.

Это первый случай, когда пациент смог вырабатывать собственный инсулин после трансплантации клеток поджелудочной железы, модифицированных с помощью технологии CRISPR.

Результаты исследования опубликованы в журнале New England Journal of Medicine .

Лечение диабета І типа по методу CRISPR: что известно

В природе CRISPR — это защитный механизм бактерий, которые запоминают вирусные ДНК-фрагменты, чтобы уничтожать вирусы при повторном заражении.

В медицине биотехнологи используют его вместе с ферментом Cas9, который работает как молекулярные ножницы, то есть вырезает нужные участки ДНК или вносит в них изменения.

Благодаря CRISPR можно выключать гены, исправлять генетические ошибки или добавлять новые функции клеткам.

Поэтому ученые провели эксперимент: мужчине с диабетом I типа пересадили клетки донора, которые были изменены так, чтобы иммунная система не отторгала трансплантат.

Благодаря этому пациенту не нужно принимать иммуносупрессивные препараты, которые обычно назначаются после таких операций.

Напомним, что диабет І типа развивается, когда иммунная система разрушает клетки поджелудочной, вырабатывающие инсулин.

До сих пор контролировать его уровень можно было только благодаря инъекциям синтетического инсулина. Однако новый подход позволяет восстанавливать гормон естественным путем без медикаментозной поддержки.

Кроме того, сегодня технологию CRISPR исследуют для эффективного лечения рака, серьезных генетических болезней, таких как серповидноклеточная анемия, наследственные формы слепоты, а также для создания новых методов борьбы с инфекциями.

