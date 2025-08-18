Знайдено метод лікування діабету І типу без ін’єкцій інсуліну

Науковці США та Швеції підтвердили, що лікувати цукровий діабет І типу можна без імуносупресивних препаратів.

Це перший випадок, коли пацієнт зміг виробляти власний інсулін після трансплантації клітин підшлункової залози, модифікованих за допомогою технології CRISPR.

Результати дослідження опубліковані в журналі New England Journal of Medicine .

Лікування діабету І типу за методом CRISPR: що відомо

У природі CRISPR — це захисний механізм бактерій, які запам’ятовують вірусні ДНК-фрагменти, щоб знищувати віруси під час повторного зараження.

У медицині біотехнологи використовують його разом з ферментом Cas9, який працює як молекулярні ножиці, тобто вирізає потрібні ділянки ДНК або вносить у них зміни. Завдяки CRISPR можна вимикати гени, виправляти генетичні помилки чи додавати нові функції клітинам.

Тому вчені провели експеримент: чоловіку з діабетом І типу пересадиди клітини донора, які були змінені так, щоби імунна система не відторгала трансплантат.

Завдяки цьому пацієнту не потрібно приймати імуносупресивні препарати, що зазвичай призначаються після таких операцій.

Нагадаємо, що діабет І типу розвивається, коли імунна система руйнує клітини підшлункової, що виробляють інсулін.

Досі контролювати його рівень можна було лише завдяки ін’єкціям синтетичного інсуліну. Проте новий підхід дає змогу відновлювати гормон природним шляхом без медикаментозної підтримки.

Крім того, сьогодні технологію CRISPR досліджують для ефективного лікування раку, серйозних генетичних хвороб, ят-от серповидноклітинна анемія, спадкові форми сліпоти, а також для створення нових методів боротьби з інфекціями.

Джерело: Live Science

