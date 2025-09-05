Ученые разработали новый метод лечения подагры, который восстанавливает функции определенного гена, ответственного за снижение мочевой кислоты.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Новый метод лечения подагры: что известно

Миллионы лет назад предки людей утратили функцию определенного гена, но новое экспериментальное исследование показывает, что восстановление по технологии CRISPR (то есть редактирование ДНК) поможет защитить от подагры.

Ученые вставили древний ген уриказы в геномы сфероидов печени — трехмерных лабораторно выращенных тканей, имитирующих сложные органы полного размера, находящиеся в организме.

В результате уровень мочевой кислоты и накопление жира, связанного с фруктовыми сахарами, существенно уменьшились.

Исследователи надеются, что использование и адаптация древних генов для современных методов лечения имеет большой потенциал в будущем.

— Моя конечная цель — объединить молекулярную эволюцию и клиническую медицину. В идеале мы можем использовать древние белки или древние ферменты для разработки терапевтических средств, — отметил Гоше.

Напомним, что подагра — это тип артрита, который вызывает внезапную сильную боль и отек в суставах из-за избытка мочевой кислоты.

Источник: Live Science

