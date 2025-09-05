Учені розробили новий метод лікування подагри, який відновлює функції певного гена, відповідального за зниження сечової кислоти.

Дослідження опубліковане в журналі Scientific Reports.

Новий метод лікування подагри: що відомо

Мільйони років тому предки людей втратили функцію певного гена, але нове експериментальне дослідження показує, що відновлення за технологією CRISPR (тобто редагування ДНК) допоможе захистити від подагри.

Учені вставити стародавній ген урикази в геноми сфероїдів печінки – тривимірних лабораторно вирощених тканин, що імітують складні органи повного розміру, що знаходяться в організмі.

Внаслідок цього рівень сечової кислоти та накопичення жиру, пов’язаного з фруктовими цукрами, суттєво зменшилось.

Дослідники сподіваються, що використання та адаптація давніх генів для сучасних методів лікування має великий потенціал.

— Моя кінцева мета — поєднати молекулярну еволюцію та клінічну медицину. В ідеалі ми можемо використовувати стародавні білки або стародавні ферменти для розробки терапевтичних засобів, — зазначив Гоше.

Нагадаємо, що подагра – це тип артриту, який викликає раптовий сильний біль і набряк у суглобах через надлишок сечової кислоти.

Джерело: Live Science

