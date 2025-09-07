В Конго от новой, уже 16-й, вспышки лихорадки Эбола скончались 15 людей.

Четверо из них – медики.

Вспышка лихорадки Эбола в Конго

Министерство здравоохранения Конго объявило о новой вспышке лихорадки Эбола 4 сентября, как только подтвердили первый случай заболевания у 34-летней беременной женщины из Булапе в южной провинции Касаи.

В августе ее госпитализировали с симптомами геморрагической лихорадки.

Однако уже через несколько часов после прибытия в больницу женщина скончалась от полиорганной недостаточности.

Отобранные образцы, проанализировавшиеся в Национальном институте биомедицинских исследований в столице Конго Киншаси, подтвердили наличие наиболее опасного штамма вируса, известного как Заир (прежнее название страны).

По данным министерства, от новой вспышки лихорадки Эбола в Конго, предположительно, умерли 15 человек, которые имели симптомы заболевания, в том числе четверо медицинских работников.

Министр здравоохранения Самуэль-Роже Камба заявил, что уровень смертности, оцениваемый в 53,6%, свидетельствует о серьезности ситуации.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что количество случаев заболевания, вероятно, будет расти из-за распространения вируса.

Что известно о лихорадке Эбола

По словам экспертов, вирус Эбола очень заразен и может передаваться человеку от диких животных.

Заболевание, которое он вызывает, редкое и тяжелое, часто смертельное.

Среди симптомов – лихорадка, рвота, диарея, мышечные боли, иногда внутренние и наружные кровотечения.

Вирус впервые был обнаружен в 1976 году недалеко от озера Эбола на территории современного Конго.

Первые вспышки были зафиксированы в отдаленных селах Центральной Африки, вблизи тропических лесов.

Источник : AP

