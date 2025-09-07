В Конго новая вспышка лихорадки Эбола: умерли уже 15 человек
- Власти Конго сообщили о новой вспышке лихорадки Эбола в южной провинции Касаи.
- Лабораторные анализы подтвердили самый опасный штамм вируса Заир.
В Конго от новой, уже 16-й, вспышки лихорадки Эбола скончались 15 людей.
Четверо из них – медики.
Министерство здравоохранения Конго объявило о новой вспышке лихорадки Эбола 4 сентября, как только подтвердили первый случай заболевания у 34-летней беременной женщины из Булапе в южной провинции Касаи.
В августе ее госпитализировали с симптомами геморрагической лихорадки.
Однако уже через несколько часов после прибытия в больницу женщина скончалась от полиорганной недостаточности.
Отобранные образцы, проанализировавшиеся в Национальном институте биомедицинских исследований в столице Конго Киншаси, подтвердили наличие наиболее опасного штамма вируса, известного как Заир (прежнее название страны).
По данным министерства, от новой вспышки лихорадки Эбола в Конго, предположительно, умерли 15 человек, которые имели симптомы заболевания, в том числе четверо медицинских работников.
Министр здравоохранения Самуэль-Роже Камба заявил, что уровень смертности, оцениваемый в 53,6%, свидетельствует о серьезности ситуации.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что количество случаев заболевания, вероятно, будет расти из-за распространения вируса.
Что известно о лихорадке Эбола
По словам экспертов, вирус Эбола очень заразен и может передаваться человеку от диких животных.
Заболевание, которое он вызывает, редкое и тяжелое, часто смертельное.
Среди симптомов – лихорадка, рвота, диарея, мышечные боли, иногда внутренние и наружные кровотечения.
Вирус впервые был обнаружен в 1976 году недалеко от озера Эбола на территории современного Конго.
Первые вспышки были зафиксированы в отдаленных селах Центральной Африки, вблизи тропических лесов.