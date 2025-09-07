У Конго від нового, уже 16-го, спалаху лихоманки Ебола померли 15 людей.

Четверо з них – медики.

Спалах лихоманки Ебола в Конго

Міністерство охорони здоров’я Конго оголосило про новий спалах лихоманки Ебола 4 вересня, щойно підтвердили перший випадок захворювання у 34-річної вагітної жінки з Булапе в південній провінції Касаї.

У серпні її госпіталізували з симптомами геморагічної лихоманки.

Однак уже за кілька годин після прибуття до лікарні жінка померла від поліорганної недостатності.

Відібрані зразки, які проаналізували в Національному інституті біомедичних досліджень у столиці Конго Кіншасі, підтвердили наявність найбільш небезпечного штаму вірусу, відомого як Заїр (колишня назва країни).

За даними міністерства, від нового спалаху лихоманки Ебола в Конго, ймовірно, померли 15 осіб, які мали симптоми захворювання, зокрема четверо медичних працівників.

Міністр охорони здоров’я Самуель-Роже Камба заявив, що рівень смертності, який оцінюється в 53,6%, свідчить про серйозність ситуації.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що кількість випадків захворювання, імовірно, зростатиме через поширення вірусу.

Що відомо про лихоманку Ебола

За словами експертів, вірус Ебола надзвичайно заразний і може передаватися людині від диких тварин.

Захворювання, яке він спричиняє, рідкісне та важке, часто смертельне.

Серед симптомів – лихоманка, блювота, діарея, м’язові болі, іноді внутрішні та зовнішні кровотечі.

Вірус вперше виявили у 1976 році недалеко від озера Ебола на території сучасного Конго.

Перші спалахи зафіксували у віддалених селах Центральної Африки, поблизу тропічних лісів.

Джерело : AP

