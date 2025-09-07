У Конго новий спалах лихоманки Ебола: померли вже 15 людей
- Влада Конго повідомила про новий спалах лихоманки Ебола в південній провінції Касаї.
- Лабораторні аналізи підтвердили найнебезпечніший штам вірусу Заїр.
У Конго від нового, уже 16-го, спалаху лихоманки Ебола померли 15 людей.
Четверо з них – медики.
Спалах лихоманки Ебола в Конго
Міністерство охорони здоров’я Конго оголосило про новий спалах лихоманки Ебола 4 вересня, щойно підтвердили перший випадок захворювання у 34-річної вагітної жінки з Булапе в південній провінції Касаї.
У серпні її госпіталізували з симптомами геморагічної лихоманки.
Однак уже за кілька годин після прибуття до лікарні жінка померла від поліорганної недостатності.
Відібрані зразки, які проаналізували в Національному інституті біомедичних досліджень у столиці Конго Кіншасі, підтвердили наявність найбільш небезпечного штаму вірусу, відомого як Заїр (колишня назва країни).
За даними міністерства, від нового спалаху лихоманки Ебола в Конго, ймовірно, померли 15 осіб, які мали симптоми захворювання, зокрема четверо медичних працівників.
Міністр охорони здоров’я Самуель-Роже Камба заявив, що рівень смертності, який оцінюється в 53,6%, свідчить про серйозність ситуації.
Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що кількість випадків захворювання, імовірно, зростатиме через поширення вірусу.
Що відомо про лихоманку Ебола
За словами експертів, вірус Ебола надзвичайно заразний і може передаватися людині від диких тварин.
Захворювання, яке він спричиняє, рідкісне та важке, часто смертельне.
Серед симптомів – лихоманка, блювота, діарея, м’язові болі, іноді внутрішні та зовнішні кровотечі.
Вірус вперше виявили у 1976 році недалеко від озера Ебола на території сучасного Конго.
Перші спалахи зафіксували у віддалених селах Центральної Африки, поблизу тропічних лісів.