Ретинол диктует правила: с чем можно и нельзя сочетать актив
Ретинол помогает поддерживать молодость кожи, ее здоровое сияние и цвет. A эффективность прямо пропорциональна количеству мифов, которые его окружают.
Эксперты интернет-магазина профессиональной косметики Profistyle помогут разобраться, как использовать ретинол, чтобы не заработать ожоги и раздражение кожи вместо ожидаемого положительного результата.
Ретинол: что, где и откуда
Ретинол — это форма витамина А, которая воздействует на кожу снаружи и активирует процессы обновления клеток изнутри. На рынке представлено огромное количество средств с ретинолом в составе:
- кремы;
- гели;
- лосьоны;
- мази;
- сыворотки.
В каждом из продуктов будет разная концентрация актива и его форма — классический ретинол, ретиналь, третиноин.
Когда стоит использовать ретинол в уходе
Ретинол увеличивает образование новых клеток кожи — пролиферацию. Он помогает качественно очищать поры, имеет сильное отшелушивающее действие, стимулирует выработку коллагена.
Исходя из всего этого, эксперты рекомендуют добавлять косметику с ретинолом для ухода за кожей, которая имеет:
- первые признаки возрастных изменений;
- тусклый цвет и неровную структуру;
- мимические морщины;
- склонность к акне.
Не навредить: почему важно правильно сочетать ретинол с другими средствами
Первое и главное правило использования ретинола в уходе — это консультация специалиста и оценка всей программы уходовых процедур.
Причина проста — у вас в руках компонент активного действия, который имеет свои показания и побочные действия. Косметологи помогают подобрать комплексный уход за кожей, мягко и с максимальной пользой ввести его в вашу рутину.
Выше, быстрее, сильнее: какие средства можно сочетать с ретинолом
Чтобы усилить действие ретинола, уменьшить вероятность раздражения и шелушений, важно правильно сочетать косметику с ретинолом и другими активами. Хороший тандем получится с:
- мягкими очищающими продуктами, которые не пересушивают;
- увлажняющими средствами на базе гиалуроновой кислоты, глицерина, керамидов, пептидов, чтобы удержать влагу, усилить защитный барьер кожи;
- успокаивающими тониками на основе растительных компонентов;
- сыворотками, куда входит ниацинамид в небольшой концентрации, чтобы успокоить кожу, уменьшить покраснения.
Отдельного внимания заслуживает солнцезащитный крем. Это обязательный продукт, который “дружит” с ретинолом, предупреждает его разрушение, пигментацию, ожоги и фотостарение кожи.
Конфликт неизбежен: что нельзя сочетать с ретиноидами
Нельзя использовать одновременно средства, в которых есть ретинол и продукты с:
- активными кислотами — гликолевой, молочной, салициловой, L-аскорбиновой;
- бензоилпероксидом;
- другими ретиноидами.
Неправильная комбинация ретинола с другими ингредиентами — это прямой и стремительный путь к раздраженной, чувствительной и шелушащейся коже. И еще один повод подбирать домашний уход вместе с экспертом.