Ретинол помогает поддерживать молодость кожи, ее здоровое сияние и цвет. A эффективность прямо пропорциональна количеству мифов, которые его окружают.

Эксперты интернет-магазина профессиональной косметики Profistyle помогут разобраться, как использовать ретинол, чтобы не заработать ожоги и раздражение кожи вместо ожидаемого положительного результата.

Ретинол: что, где и откуда

Ретинол — это форма витамина А, которая воздействует на кожу снаружи и активирует процессы обновления клеток изнутри. На рынке представлено огромное количество средств с ретинолом в составе:

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кремы;

гели;

лосьоны;

мази;

сыворотки.

В каждом из продуктов будет разная концентрация актива и его форма — классический ретинол, ретиналь, третиноин.

Когда стоит использовать ретинол в уходе

Ретинол увеличивает образование новых клеток кожи — пролиферацию. Он помогает качественно очищать поры, имеет сильное отшелушивающее действие, стимулирует выработку коллагена.

Исходя из всего этого, эксперты рекомендуют добавлять косметику с ретинолом для ухода за кожей, которая имеет:

первые признаки возрастных изменений;

тусклый цвет и неровную структуру;

мимические морщины;

склонность к акне.

Не навредить: почему важно правильно сочетать ретинол с другими средствами

Первое и главное правило использования ретинола в уходе — это консультация специалиста и оценка всей программы уходовых процедур.

Причина проста — у вас в руках компонент активного действия, который имеет свои показания и побочные действия. Косметологи помогают подобрать комплексный уход за кожей, мягко и с максимальной пользой ввести его в вашу рутину.

Выше, быстрее, сильнее: какие средства можно сочетать с ретинолом

Чтобы усилить действие ретинола, уменьшить вероятность раздражения и шелушений, важно правильно сочетать косметику с ретинолом и другими активами. Хороший тандем получится с:

мягкими очищающими продуктами, которые не пересушивают;

увлажняющими средствами на базе гиалуроновой кислоты, глицерина, керамидов, пептидов, чтобы удержать влагу, усилить защитный барьер кожи;

успокаивающими тониками на основе растительных компонентов;

сыворотками, куда входит ниацинамид в небольшой концентрации, чтобы успокоить кожу, уменьшить покраснения.

Отдельного внимания заслуживает солнцезащитный крем. Это обязательный продукт, который “дружит” с ретинолом, предупреждает его разрушение, пигментацию, ожоги и фотостарение кожи.

Конфликт неизбежен: что нельзя сочетать с ретиноидами

Нельзя использовать одновременно средства, в которых есть ретинол и продукты с:

активными кислотами — гликолевой, молочной, салициловой, L-аскорбиновой;

бензоилпероксидом;

другими ретиноидами.

Неправильная комбинация ретинола с другими ингредиентами — это прямой и стремительный путь к раздраженной, чувствительной и шелушащейся коже. И еще один повод подбирать домашний уход вместе с экспертом.

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