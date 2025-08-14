Ученые приблизились к новому методу омоложения кожи: детали
- Ученые из Германии в лабораторных условиях изучили влияние молодой крови и клеток костного мозга на кожу.
- Выявлено 55 белков, 7 из которых связаны с выработкой коллагена.
Немецкие ученые обнаружили, что комбинация сыворотки крови и клеток костного мозга молодых людей способна замедлять старение кожи.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Aging.
Можно ли замедлить старение: что известно
Старение является одной из главных причин развития возрастных заболеваний и ухудшения качества жизни, а эффективных способов замедлить этот процесс пока не существует.
Поэтому исследователи решили провести научный эксперимент. В лабораторных условиях они создали 3D-модель человеческой кожи и проверили, как на нее будет влиять сыворотка крови молодых людей.
Оказалось, что сама по себе молодая кровь не давала заметного эффекта. Однако когда ее сочетали с клетками костного мозга, появлялись признаки омоложения.
В частности, повышалась метаболическая активность, клетки делились быстрее, а биологический возраст тканей уменьшался.
Дальнейший анализ показал, что в результате такой комбинации костный мозг производит 55 различных белков, из которых по меньшей мере семь отвечают за обновление клеток и выработку коллагена, который обеспечивает упругость, эластичность и прочность кожи.
Ученые планируют проверить результаты лабораторного исследования на людях, надеясь, что это поможет разработать новые методы борьбы со старением.