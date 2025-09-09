Ретинол диктує правила: з чим можна і не можна поєднувати актив
Ретинол допомагає підтримувати молодість шкіри, її здорове сяйво та колір. А ефективність прямо пропорційна кількості міфів, які його оточують.
Експерти інтернет-магазину професійної косметики Profistyle допоможуть розібратися, як використовувати ретинол, щоб не зазнати опіків і подразнення шкіри замість очікуваного позитивного результату.
Ретинол: що, де і звідки
Ретинол — це форма вітаміну А, яка впливає на шкіру зовні й активує процеси оновлення клітин зсередини. На ринку представлена величезна кількість засобів із ретинолом:
- креми;
- гелі;
- лосьйони;
- мазі;
- сироватки.
У кожному з продуктів буде різна концентрація активу і його форма — класичний ретинол, ретиналь, третиноїн.
Коли варто використовувати ретинол у догляді
Ретинол збільшує виробництво нових клітин шкіри — проліферацію. Він допомагає якісно очищати пори, має сильну відлущувальну дію, стимулює вироблення колагену.
З огляду на все це експерти рекомендують додавати косметику з ретинолом для догляду за шкірою, яка має:
- перші ознаки вікових змін;
- тьмяний колір і нерівну структуру;
- мімічні зморшки;
- схильність до акне.
Не нашкодити: чому важливо правильно поєднувати ретинол з іншими засобами
Перше і головне правило використання ретинолу в догляді — це консультація фахівця і оцінка всієї програми доглядових процедур.
Причина проста — у вас в руках компонент активної дії, який має свої показання і побічні дії.
Косметологи допомагають підібрати комплексний догляд за шкірою, м’яко і з максимальною користю ввести його до вашої рутини.
Вище, швидше, сильніше: які засоби можна поєднувати з ретинолом
Щоби посилити дію ретинолу, зменшити ймовірність подразнення і лущення, важливо правильно поєднувати косметику з ретинолом та іншими активами. Хороший тандем вийде з:
- м’якими очисними продуктами, які не пересушують;
- зволожувальними засобами на основі гіалуронової кислоти, гліцерину, керамідів, пептидів, щоб утримати вологу, посилити захисний бар’єр шкіри;
- заспокійливими тоніками на основі рослинних компонентів;
- сироватками, до складу яких входить ніацинамід у невеликій концентрації, щоб заспокоїти шкіру, зменшити почервоніння.
На окрему увагу заслуговує сонцезахисний крем. Це обов’язковий продукт, який “дружить” з ретинолом, запобігає його руйнуванню, пігментації, опікам і фотостарінню шкіри.
Конфлікт неминучий: що не можна поєднувати з ретиноїдами
Не можна використовувати одночасно засоби, в яких є ретинол і продукти з:
- активними кислотами — гліколевою, молочною, саліциловою, L-аскорбіновою;
- бензоїлпероксидом;
- іншими ретиноїдами.
Неправильна комбінація ретинолу з іншими інгредієнтами — це прямий і стрімкий шлях до подразненої та чутливої, що лущиться. І ще один привід підбирати домашній догляд разом із експертом.