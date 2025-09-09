Ретинол допомагає підтримувати молодість шкіри, її здорове сяйво та колір. А ефективність прямо пропорційна кількості міфів, які його оточують.

Експерти інтернет-магазину професійної косметики Profistyle допоможуть розібратися, як використовувати ретинол, щоб не зазнати опіків і подразнення шкіри замість очікуваного позитивного результату.

Ретинол: що, де і звідки

Ретинол — це форма вітаміну А, яка впливає на шкіру зовні й активує процеси оновлення клітин зсередини. На ринку представлена величезна кількість засобів із ретинолом:

креми;

гелі;

лосьйони;

мазі;

сироватки.

У кожному з продуктів буде різна концентрація активу і його форма — класичний ретинол, ретиналь, третиноїн.

Коли варто використовувати ретинол у догляді

Ретинол збільшує виробництво нових клітин шкіри — проліферацію. Він допомагає якісно очищати пори, має сильну відлущувальну дію, стимулює вироблення колагену.

З огляду на все це експерти рекомендують додавати косметику з ретинолом для догляду за шкірою, яка має:

перші ознаки вікових змін;

тьмяний колір і нерівну структуру;

мімічні зморшки;

схильність до акне.

Не нашкодити: чому важливо правильно поєднувати ретинол з іншими засобами

Перше і головне правило використання ретинолу в догляді — це консультація фахівця і оцінка всієї програми доглядових процедур.

Причина проста — у вас в руках компонент активної дії, який має свої показання і побічні дії.

Косметологи допомагають підібрати комплексний догляд за шкірою, м’яко і з максимальною користю ввести його до вашої рутини.

Вище, швидше, сильніше: які засоби можна поєднувати з ретинолом

Щоби посилити дію ретинолу, зменшити ймовірність подразнення і лущення, важливо правильно поєднувати косметику з ретинолом та іншими активами. Хороший тандем вийде з:

м’якими очисними продуктами, які не пересушують;

зволожувальними засобами на основі гіалуронової кислоти, гліцерину, керамідів, пептидів, щоб утримати вологу, посилити захисний бар’єр шкіри;

заспокійливими тоніками на основі рослинних компонентів;

сироватками, до складу яких входить ніацинамід у невеликій концентрації, щоб заспокоїти шкіру, зменшити почервоніння.

На окрему увагу заслуговує сонцезахисний крем. Це обов’язковий продукт, який “дружить” з ретинолом, запобігає його руйнуванню, пігментації, опікам і фотостарінню шкіри.

Конфлікт неминучий: що не можна поєднувати з ретиноїдами

Не можна використовувати одночасно засоби, в яких є ретинол і продукти з:

активними кислотами — гліколевою, молочною, саліциловою, L-аскорбіновою;

бензоїлпероксидом;

іншими ретиноїдами.

Неправильна комбінація ретинолу з іншими інгредієнтами — це прямий і стрімкий шлях до подразненої та чутливої, що лущиться. І ще один привід підбирати домашній догляд разом із експертом.

