Британские специалисты в области здравоохранения отмечают впечатляющие целебные свойства баклажана. В разгар сезона этот бюджетный овощ может стать ключом к снижению уровня холестерина.

Баклажан снижает холестерин: что известно

Высокий уровень холестерина возникает, когда в крови скапливается чрезмерное количество этого жирного вещества. Со временем это может привести к затвердеванию и сужению артерий, увеличивая вероятность сердечных приступов и инсультов.

Вот почему выбор рациона питания играет решающую роль в регулировании уровня холестерина, поскольку продукты, богатые насыщенными жирами, как известно, повышают его уровень.

Однако некоторые продукты могут оказывать обратный эффект. Например, баклажаны.

По словам старшего врача одной из британских клиники Шерил Литгоу , баклажан содержит антиоксидант, который может помочь снизить уровень плохого холестерина.

Кроме того, баклажан является отличным источником клетчатки и содержит различные важные питательные вещества, которые могут поддерживать иммунную систему и работу мозга.

Этот совет получил поддержку благотворительной организации Heart UK, которая занимается борьбой с холестерином и рекомендует баклажан из-за его клетчатки.

— Баклажан блокирует всасывание части холестерина из кишечника в кровоток, — отмечают эксперты.

Исследование, опубликованное в журнале Бразильского общества кардиологии, показало, что употребление баклажанов может снизить уровень холестерина всего за четыре недели.

Повышенный уровень холестерина также связан с недостаточной физической активностью, курением и употреблением чрезмерного количества алкоголя.

Источник: Express

