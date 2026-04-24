Президент США Дональд Трамп отверг заявления принца Гарри о необходимости более активной роли США в прекращении войны в Украине и отметил, что тот не выступает от имени Великобритании.

Об этом сообщает Fox news.

Ответ Трампа принцу Гарри

Во время общения с журналистами Трамп прокомментировал высказывания принца Гарри о роли США в завершении войны в Украине.

Сейчас смотрят

— Я знаю одно: принц Гарри не выступает от имени Великобритании, это точно. Я считаю, что я выступаю от имени Великобритании больше, чем принц Гарри, но я ценю его совет, — заявил президент США.

REPORTER: “Prince Harry today has said that he would like to see you do more to end the war in Ukraine. Do you think it’s appropriate for a royal to make those comments ahead of the visit on Monday?” TRUMP: “Prince Harry is not speaking for the U.K., that’s for sure. I think I’m… pic.twitter.com/c9IijEhoBQ — Fox News (@FoxNews) April 23, 2026

Накануне принц Гарри во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что США должны играть более активную роль в прекращении войны в Украине.

Он напомнил, что Соединенные Штаты были среди гарантов безопасности Украины в рамках Будапештского меморандума после отказа страны от ядерного оружия.

По словам Гарри, это создает для США особую ответственность в контексте нынешней войны.

Во время визита в Киев принц Гарри также обратился к Владимиру Путину с призывом прекратить войну. Он отметил, что продолжение боевых действий не принесет победы ни одной из сторон и только увеличивает человеческие потери.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.