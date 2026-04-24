Президент США Дональд Трамп отверг заявления принца Гарри о необходимости более активной роли США в прекращении войны в Украине и отметил, что тот не выступает от имени Великобритании.

Об этом сообщает Fox news.

Во время общения с журналистами Трамп прокомментировал высказывания принца Гарри о роли США в завершении войны в Украине.

— Я знаю одно: принц Гарри не выступает от имени Великобритании, это точно. Я считаю, что я выступаю от имени Великобритании больше, чем принц Гарри, но я ценю его совет, — заявил президент США.

Накануне принц Гарри во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что США должны играть более активную роль в прекращении войны в Украине.

Он напомнил, что Соединенные Штаты были среди гарантов безопасности Украины в рамках Будапештского меморандума после отказа страны от ядерного оружия.

По словам Гарри, это создает для США особую ответственность в контексте нынешней войны.

Во время визита в Киев принц Гарри также обратился к Владимиру Путину с призывом прекратить войну. Он отметил, что продолжение боевых действий не принесет победы ни одной из сторон и только увеличивает человеческие потери.

