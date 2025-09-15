Впервые в мире: в Киеве спасли мальчика благодаря инновационному протезу
Врачи киевского онкоцентра провели уникальную операцию: ребенку с саркомой Юинга установили специальный тазовый протез.
Первая в мире онкооперация: что известно
Даже в условиях полномасштабной войны украинские врачи продолжают развивать медицину.
Это подтверждает уникальная операция, проведенная в киевском городском клиническом онкологическом центре.
Ребенку с саркомой Юинга установили специальный протез, который восстановил способность снова ходить.
Мальчик прошел несколько курсов химиотерапии. Хотя лечение дало положительный эффект, обследование показало, что опухоль осталась живой. Единственный выход — радикальная операция по удалению пораженной части.
Однако такое вмешательство лишило бы мальчика возможности не только ходить, но и стоять. Кроме того, после удаления пораженной части ребенок фактически потерял бы опору.
Ведь традиционные импланты не решают проблему, они не растут вместе с телом, в дальнейшем это вызывает только новые проблемы.
Украинский специалист Вадим Кобысь в сотрудничестве с немецкими коллегами разработал уникальный тазовый протез.
Конструкция имеет систему фиксации, специальное покрытие для врастания кости и возможность дальнейшего удлинения. Основная часть протеза остается стабильной, а сменные элементы позволяют избежать укорочения конечности и сужения таза в процессе роста ребенка.
Первую в мире операцию уже называют прорывом в детской онкологии. Сейчас маленький пациент уже может двигаться: ходить, сгибать ногу, а мышцы развиваются вместе с телом.
В Министерстве здравоохранения напоминают, что недавно Программа медицинских гарантий была дополнена коэффициентами для лечения сложных травм.
Это позволяет больницам покрывать реальные расходы на подобные высокотехнологичные операции и обеспечивать пациентам доступ к качественной помощи.
Источник: Михаил Радуцкий