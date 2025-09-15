Лікарі київського онкоцентру провели унікальну операцію: дитині з саркомою Юінга встановили спеціальний тазовий протез.

Перша у світі онкооперація: що відомо

Навіть в умовах повномасштабної війни українські лікарі продовжують розвивати медицину.

Це підтверджує унікальна операція, проведена у київському міському клінічному онкологічному центрі.

Зараз дивляться

Дитині з саркомою Юінга встановили спеціальний протез, який відновив здатність знову ходити.

Хлопчик пройшов декілька курсів хіміотерапії. Хоча лікування дало позитивний ефект, обстеження показало, що пухлина залишилася живою. Єдиний вихід — радикальна операція з видалення ураженої частини.

Проте таке втручання позбавило б хлопчика можливості не лише ходити, а й стояти. Крім того, після видалення ураженої частини дитина фактично втратила б опору.

Адже традиційні імпланти не вирішують проблему, вони не ростуть разом із тілом, у подальшому це спричиняє лише нові проблеми.

Український фахівець Вадим Кобись у співпраці з німецькими колегами розробив унікальний тазовий протез.

Конструкція має систему фіксації, спеціальне покриття для вростання кістки та можливість подальшого подовження. Основна частина протезу залишається стабільною, а змінні елементи дають змогу уникнути вкорочення кінцівки та звуження таза в процесі росту дитини.

Першу у світі операцію вже називають проривом у дитячій онкології. Наразі маленький пацієнт вже може рухатися: ходити, згинати ногу, а м’язи розвиваються разом із тілом.

У Міністерстві охорони здоров’я нагадують, що нещодавно Програма медичних гарантій була доповнена коефіцієнтами для лікування складних травм.

Це дає змогу лікарням покривати реальні витрати на подібні високотехнологічні операції та забезпечувати пацієнтам доступ до якісної допомоги.

Джерело: Михайло Радуцький

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.