Правильная еда и физическая активность на протяжении всей жизни названы среди главных причин долголетия японских женщин.

Секреты японского долголетия: что известно

Как сообщает ВВС, еще полвека назад долгожителей в Японии было всего несколько сотен: в 1963 году их насчитывалось 153. Однако к 1981 году количество возросло до тысячи, а к 1998 году – уже до 10 тыс.

Старейшей жительницей Японии является 114-летняя Сигеко Кагава из префектуры Нара.

Рост количества столетних объясняется не только медицинскими достижениями.

— Японцы долго живут благодаря культуре движения, сбалансированному рациону и образу жизни, который веками формировался в гармонии с природой и сообществом, — говорится в сообщении.

Еда в Японии – ключ к долголетию. Рыба и овощи заменяют красное мясо, а минимальное количество соли снижает нагрузку на сердце. Низкий уровень ожирения, особенно среди женщин, тоже способствует здоровью.

В сочетании с меньшей смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и распространенных видов рака это создает уникальные условия для долгой и активной жизни.

Но секрет долголетия японцев – не только в еде. Они остаются активными до глубокой старости: ходят пешком, пользуются общественным транспортом и регулярно исполняют утреннюю гимнастику Radio Taiso.

Эти трехминутные упражнения, существующие с 1928 года, объединяют людей в небольшие группы, помогают поддерживать физическое здоровье и укрепляют чувство сообщества.

Впрочем, картина долголетия омрачается небольшими погрешностями в учете.

В 2010 году проверка государственных реестров выявила более 230 тыс. “столетних”, которые умерли десятилетия назад. Отчасти это объясняется несовершенной системой регистрации и попытками некоторых семей скрыть смерть родственников ради пенсий.

Однако эти случаи не умаляют общей тенденции: японцы действительно живут долго, и многие сохраняют бодрость, активность и интерес к жизни даже после ста лет.

Источник : BBC Украина

