По состоянию на 2026 год вопрос бронирования военнообязанных остается одним из наиболее чувствительных как для бизнеса, так и для работников.

Мы расспросили юриста АО Reliance Мавиле Вилимовскую, кто может потерять бронь в 2026 году и при каких условиях.

С кого могут снять бронирование в 2026 году

Вокруг темы много слухов и неофициальной информации, однако важно разграничить общественные дискуссии и действующие нормативные правила.

Юрист рассказала, что последние изменения, принятые Кабинетом Министров Украины в мае 2026 года, фактически ужесточили требования к предприятиям, претендующим на статус критически важных, а также к работникам, которых можно забронировать.

— Бронирование не является безусловной и постоянной гарантией от мобилизации. Отсрочка действует только при наличии определенных законом оснований и может быть отменена в случае утраты предприятием статуса критически важного, несоответствия установленным критериям или прекращения трудовых отношений с работником, – рассказала юрист.

В 2026 году государство фактически усилило контроль за предприятиями, осуществляющими бронирование работников. Одним из ключевых изменений явилось повышение требований к уровню заработной платы.

Если раньше широко применялся ориентир в 20 тыс. грн, то после последних правительственных изменений для подтверждения критичности предприятия и бронирования работников уровень зарплаты должен составлять не менее трех минимальных заработных плат — это более 25 тыс. грн.

Более того, предприятия должны подтверждать свою реальную критическую роль для экономики, обороны или обеспечения жизнедеятельности населения.

Сам факт ведения хозяйственной деятельности больше не гарантирует возможность бронирования. Правительство прямо заявляет о борьбе со злоупотреблениями и фиктивным получением статуса критически важных предприятий.

С кого снимут бронь в 2026 году: что изменилось в бронировании совместителей

Отдельно следует обратить внимание и на вопросы официального трудоустройства. По состоянию на 2026 год, подход государства заключается в том, что бронирование должно предоставляться работнику именно по основному месту работы, где он фактически выполняет критически важные функции.

То есть речь идет не о формальном совместительстве или “дополнительном” трудоустройстве для получения отсрочки, а о реальной основной занятости на предприятии.

– Именно поэтому лица, работающие по совместительству или имеющие формальное трудоустройство без фактического выполнения критических обязанностей, находятся в зоне повышенного риска потери бронирования или отказа в его предоставлении, – предупредила Мавиле Вилимовская.

С кого снимут бронирование в 2026 году: кто в группе риска

Следовательно, в 2026 году риск потери бронирования прежде всего касается:

работников предприятий, не подтвердивших статус критически важных;

лиц с формальным трудоустройством без фактического выполнения критических функций;

работников, оформленных по совместительству исключительно для получения бронирования;

работников компаний, не отвечающих обновленным требованиям по уровню заработной платы;

лиц, в отношении которых выявлены нарушения военного учета или недостоверные данные;

работников, увольняемых или переводимых на другие должности.

Также следует понимать, что бронирование не распространяется автоматически на всех работников предприятия. В большинстве случаев действуют квоты, а работодатель должен доказывать необходимость бронирования конкретного работника.

Отдельные исключения установлены для предприятий оборонно-промышленного комплекса, энергетики, критической инфраструктуры и других сфер.

На практике 2026 показывает тенденцию к постепенному сужению возможностей для формального или массового бронирования. Государство пытается оставить этот механизм только для предприятий и работников, которые действительно обеспечивают критические потребности страны в условиях военного положения.

Поэтому сегодня работодателям важно не ориентироваться на слухи или неофициальные “схемы”, а регулярно проверять соответствие предприятия действующим критериям, своевременно обновлять документы и контролировать соблюдение требований военного учета, основного места работы работника и уровня оплаты труда.

Кто потеряет бронь в 2026 году: каких медиков могут лишить отсрочки

Отдельно в 2026 году следует обратить внимание на ситуацию с бронированием медицинских работников, ведь именно в этой сфере в последнее время происходят наиболее дискуссионные изменения.

Несмотря на то, что после принятия постановления Кабинета Министров Украины от 14 января 2025 года № 36 для медиков фактически был введен механизм 100% бронирования, Министерство обороны Украины уже официально подтвердило возможность адресного разбронирования отдельных специалистов.

Речь идет не о массовой отмене брони для всех медицинских работников, а о выборочном привлечении тех специалистов, в которых сегодня остро нуждаются подразделения Медицинских сил ВСУ.

По информации Минобороны, в Министерство здравоохранения был направлен соответствующий запрос по отдельным категориям медиков, которые имеют военно-учетные специальности и могут быть необходимы для доукомплектования медицинских подразделений, в частности в Сухопутных войсках.

Прежде всего речь идет о фельдшерах, санитарных инструкторах, медицинских сестрах и братьях, а также врачах отдельных специальностей, в частности семейных врачах, имеющих соответствующую военную подготовку.

В Министерстве обороны объясняют такую ​​инициативу длительным дефицитом медицинских кадров в воинских частях и необходимостью обеспечения надлежащей медицинской помощи военнослужащим.

Решение о возможном разбронировании не будет автоматическим или общим для всех медиков. Определение конкретных специалистов планируется осуществлять совместно Министерством здравоохранения и региональными департаментами здравоохранения с учетом реальной потребности как гражданской системы здравоохранения, так и сектора обороны.

