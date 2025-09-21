Правильне харчування та фізична активність протягом усього життя названі серед головних причин довголіття японських жінок.

Секрети японського довголіття: що відомо

Як повідомляє ВВС, ще пів століття тому довгожителів в Японії було лише кілька сотень: у 1963 році їх налічувалося 153. Однак до 1981 року кількість зросла до тисячі, а до 1998 року – вже до 10 тис.

Найстарішою мешканкою Японії є 114-річна Сігеко Кагава з префектури Нара.

Зростання кількості столітніх пояснюється не тільки медичними досягненнями.

– Японці довго живуть завдяки культурі руху, збалансованому раціону і способу життя, який століттями формувався в гармонії з природою і спільнотою, – йдеться в повідомленні.

Їжа в Японії – ключ до довголіття. Риба і овочі замінюють червоне м’ясо, а мінімальна кількість солі знижує навантаження на серце. Низький рівень ожиріння, особливо серед жінок, теж сприяє здоров’ю.

У поєднанні з меншою смертністю від серцево-судинних захворювань і поширених видів раку це створює унікальні умови для довгого і активного життя.

Але секрет довголіття японців – не тільки в їжі. Вони залишаються активними до глибокої старості: ходять пішки, користуються громадським транспортом і регулярно виконують ранкову гімнастику Radio Taiso.

Ці трихвилинні вправи, що існують з 1928 року, об’єднують людей у невеликі групи, допомагають підтримувати фізичне здоров’я і зміцнюють почуття спільності.

Втім, картина довголіття затьмарюється невеликими похибками в обліку.

У 2010 році перевірка державних реєстрів виявила понад 230 тис. “столітніх”, які померли десятиліття тому. Частково це пояснюється недосконалою системою реєстрації та спробами деяких сімей приховати смерть родичів заради пенсій.

Однак ці випадки не применшують загальної тенденції: японці дійсно живуть довго, і багато хто зберігає бадьорість, активність і інтерес до життя навіть після ста років.

