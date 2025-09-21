Вредные бактерии и грибки, живущие во рту, могут утроить риск развития рака поджелудочной железы.

К такому выводу в ходе исследования пришла команда ученых из Медицинской школы Нью-Йоркского университета.

Причина рака поджелудочной железы: что известно

Эксперты уже давно полагают, что люди с плохой гигиеной полости рта более уязвимы к целому ряду заболеваний, включая рак.

Однако теперь ученые выяснили, что тип дрожжей под названием кандида, которые в норме обитают на коже и по всему организму, может играть роль в развитии рака поджелудочной железы.

— Сейчас как никогда ясно, что чистка зубов может не только помочь предотвратить заболевания пародонта, но и защитить от рака, — заявил эксперт в области общественного здравоохранения, соавтор исследования Ричард Хейз.

В самом крупном исследовании такого рода ученые изучили данные двух текущих научных экспериментов с участием 900 американцев, чтобы лучше понять, как факторы образа жизни, такие как курение и история болезни, влияют на развитие рака.

В начале исследования полоскали рот ополаскивателем и сдавали образцы слюны.

Затем исследователи наблюдали за участниками в течение девяти лет, чтобы зафиксировать наличие раковых опухолей.

Ученые сравнили бактериальную и грибковую ДНК из образцов слюны 445 пациентов с раком поджелудочной железы с ДНК других 445 случайно выбранных здоровых участников.

После учета сопутствующих факторов, которые увеличивают риск заболевания, таких как курение, возраст и раса, исследователи выделили 24 вида бактерий и грибков, которые либо увеличивали, либо снижали риск рака поджелудочной железы.

Еще три вида бактерий, связанных с раком, уже известны тем, что вызывают опасную инфекцию десен, которая может разъедать челюстную кость и мягкие ткани вокруг зубов, известную как пародонтит.

В совокупности вся группа вредных микробов увеличивала риск развития рака более чем в три раза.

Оценив состав микробиома полости рта каждого участника, исследователи смогли разработать инструмент, позволяющий оценить индивидуальный риск развития рака.

Теперь они планируют изучить, могут ли вирусы ротовой полости, такие как молочница, способствовать развитию рака, и как микробиом полости рта может повлиять на прогноз для пациента.

Рак поджелудочной железы обычно диагностируют на поздних стадиях, поскольку подозрительные признаки легко принять за другие проблемы со здоровьем.

При раннем обнаружении, до того, как болезнь распространится по всему организму, около половины пациентов проживут не менее года.

Но если рак уже распространился за пределы органа, что случается у большинства пациентов, выживет лишь один из десяти.

Хотя рак поджелудочной железы чаще всего поражает людей старше 75 лет, заболевание может развиться и у более молодых групп.

С 1990-х годов уровень заболеваемости раком поджелудочной железы среди женщин в возрасте до 25 лет вырос на 200%.

По оценкам благотворительной организации Cancer Research UK, 22% случаев заболевания вызваны курением, которое увеличивает вероятность заболеваний десен, а 12% — ожирением.

Источник : Daily Mail

