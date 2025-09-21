Шкідливі бактерії та грибки, що живуть у роті, можуть потроїти ризик розвитку раку підшлункової залози.

Такого висновку під час дослідження дійшла команда вчених з Медичної школи Нью-Йоркського університету.

Причина раку підшлункової залози: що відомо

Експерти вже давно вважають, що люди з поганою гігієною порожнини рота більш вразливі до цілої низки захворювань, зокрема раку.

Однак тепер вчені з’ясували, що тип дріжджів під назвою кандида, які в нормі мешкають на шкірі і по всьому організму, може відігравати роль у розвитку раку підшлункової залози.

– Зараз, як ніколи, зрозуміло, що чищення зубів може не тільки допомогти запобігти захворюванням пародонту, але і захистити від раку, – заявив експерт в галузі громадського здоров’я, співавтор дослідження Річард Хейз.

У найбільшому дослідженні такого типу вчені проаналізували дані двох наукових експериментів за участі 900 американців, щоб краще зрозуміти, як куріння та історія хвороби впливають на розвиток раку.

На початку дослідження учасники полоскали рот ополіскувачем і здавали зразки слини.

Потім дослідники спостерігали за учасниками протягом дев’яти років, щоб зафіксувати наявність ракових пухлин.

Вчені порівняли бактеріальну і грибкову ДНК зі зразків слини 445 пацієнтів з раком підшлункової залози з ДНК інших 445 випадково обраних здорових учасників.

Після врахування супутніх факторів, які збільшують ризик захворювання, таких як куріння, вік і раса, дослідники виокремили 24 види бактерій і грибків, які або збільшували, або знижували ризик раку підшлункової залози.

Ще три види бактерій, пов’язані з раком, вже відомі тим, що викликають небезпечну інфекцію ясен, яка може роз’їдати щелепну кістку і м’які тканини навколо зубів, відому як пародонтит.

У сукупності вся група шкідливих мікробів збільшувала ризик розвитку раку більш ніж утричі.

Оцінивши склад мікробіома порожнини рота кожного учасника, дослідники змогли розробити інструмент, що дозволяє оцінити індивідуальний ризик розвитку раку.

Тепер вони планують вивчити, чи можуть віруси ротової порожнини, такі як молочниця, сприяти розвитку раку, і як мікробіом порожнини рота може вплинути на прогноз для пацієнта.

Рак підшлункової залози зазвичай діагностують на пізніх стадіях, оскільки підозрілі ознаки легко прийняти за інші проблеми зі здоров’ям.

При ранньому виявленні, до того як хвороба пошириться по всьому організму, близько половини пацієнтів проживуть не менше року.

Але якщо рак вже поширився за межі органа, що трапляється у більшості пацієнтів, виживе лише один із десяти.

Хоча рак підшлункової залози найчастіше вражає людей старше 75 років, захворювання може розвинутися і у більш молодих груп.

З 1990-х років рівень захворюваності на рак підшлункової залози серед жінок у віці до 25 років зріс на 200%.

За оцінками благодійної організації Cancer Research UK, 22% випадків захворювання викликані курінням, яке збільшує ймовірність захворювань ясен, а 12% – ожирінням.

