Ученые США доказали, что спящие клетки рака молочной железы можно не только обнаружить, но и уничтожить еще до того, как они снова станут смертельной угрозой.

Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Medicine.

Найти и уничтожить неактивные раковые клетки: исследование

Несмотря на успехи современной терапии, повторный рак молочной железы до сих пор считается неизлечимым, а риск возвращения болезни сохраняется десятилетиями.

Для 30% пациентов единственный выход — бесконечное лечение, которое лишь сдерживает болезнь. Особенно коварным является гормонально положительный рак (ER+): он может вернуться даже через 20 лет из-за так называемых спящих клеток.

Пока они скрываются в организме, их невозможно обнаружить. Но как только просыпаются, вызывают метастазы.

Чтобы исследовать, как побороть рецидивы, ученые онкологического центра Абрамсона и Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета провели исследование с участием 51 женщины.

Ученые проверили их костный мозг на наличие спящих клеток и назначили лечение.

В 80% случаев спящие клетки удалось уничтожить, причем за все время наблюдения (42 месяца) только две пациентки столкнулись с повторным развитием болезни.

— Фаза сна является уникальным шансом остановить рак, пока он еще неактивен, — объясняет профессор Льюис Чодош.

Команда уже запустила новые масштабные испытания. Если результаты будут успешными, это спасет многих женщин, страдающих коварным онкозаболеванием.

Источник : MedicalXpress

