Ученые США доказали, что спящие клетки рака молочной железы можно не только обнаружить, но и уничтожить еще до того, как они снова станут  смертельной угрозой.

Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Medicine.

Найти и уничтожить неактивные раковые клетки: исследование

Несмотря на успехи современной терапии, повторный рак молочной железы до сих пор считается неизлечимым, а риск возвращения болезни сохраняется десятилетиями.

Сейчас смотрят

Для 30% пациентов единственный выход — бесконечное лечение, которое лишь сдерживает болезнь. Особенно коварным является гормонально положительный рак (ER+): он может вернуться даже через 20 лет из-за так называемых спящих клеток.

Пока они скрываются в организме, их невозможно обнаружить. Но как только просыпаются, вызывают метастазы.

Чтобы исследовать, как побороть рецидивы, ученые онкологического центра Абрамсона и Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета провели исследование с участием 51 женщины.

Ученые проверили их костный мозг на наличие спящих клеток и назначили лечение.

В 80% случаев спящие клетки удалось уничтожить, причем за все время наблюдения (42 месяца) только две пациентки столкнулись с повторным развитием болезни.

— Фаза сна является уникальным шансом остановить рак, пока он еще неактивен, — объясняет профессор Льюис Чодош.

Команда уже запустила новые масштабные испытания. Если результаты будут успешными, это спасет многих женщин, страдающих коварным онкозаболеванием.

Читайте также
Ученые назвали два фактора, увеличивающие риск рака молочной железы
чи можуть звільнити вагітну

Источник: MedicalXpress

Связанные темы:

Наукові дослідженняОнкологияонкохворіСША
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.