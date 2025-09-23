Президент США Дональд Трамп объявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уведомит врачей о том, что применение парацетамола во время беременности может быть связано с значительно повышенным риском аутизма.

Эксперты утверждают, что существует множество причин аутизма, и нет четко доказанных научных данных, которые подтверждают связь между аутизмом и парацетамолом.

Связь между парацетамолом и аутизмом: что известно

Парацетамол стал распространенным во всем мире средством для понижения боли и температуры.

Авторитетные эксперты в области медицины утверждают, что препарат безопасен для беременных женщин.

Так, специалисты Американского колледжа акушеров и гинекологов отмечают, что врачи по всей стране последовательно определяют парацетамол как один из немногих безопасных обезболивающих для беременных.

В организации заявили, что исследования не показали никаких четких доказательств прямой связи между адекватным использованием парацетамола на любом триместре беременности и проблемами развития плода.

В руководствах британской Национальной службы здравоохранения (NHS) говорится, что парацетамол является первым выбором среди обезболивающих для беременных.

— Его часто принимают во время беременности, он не вредит вашему ребенку, — утверждают в NHS.

Между тем, как сообщают СМИ в США, администрация Трампа намерена ограничить прием препарата беременными только при высокой температуре, которая может нанести вред и матери, и развивающемуся ребенку.

Что же касается связи парацетамола и риска развития аутизма, то большинство ученых считают, что аутизм не имеет одной причины, а является следствием сложной комбинации генетических и внешних факторов.

— Нет надежных доказательств или убедительных исследований, свидетельствующих о причинной связи, — сказала профессор Даремского университета Моник Бота.

При этом медицинские эксперты отмечают, что при правильной дозировке и коротком применении парацетамол редко вызывает побочные эффекты.

Рекомендованная доза, по данным NHS, одна или две таблетки по 500 мг до четырех раз в сутки, но не более восьми таблеток за 24 часа.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует парацетамол в качестве препарата первой линии для лечения боли и легкой или умеренной лихорадки.

Если он не помогает, пациенты могут перейти на слабые опиоиды, затем на более сильные, а в конце концов — на специализированное лечение при необходимости.

