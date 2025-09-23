Трамп против парацетамола: эксперты объяснили, вызывает ли препарат аутизм
- Президент США поручил FDA проинформировать врачей о возможной связи парацетамола во время беременности с риском аутизма.
- Медицинские эксперты отмечают отсутствие надежных доказательств такой связи.
- Парацетамол остается рекомендованным препаратом для беременных в США, Великобритании и по данным ВОЗ.
Президент США Дональд Трамп объявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уведомит врачей о том, что применение парацетамола во время беременности может быть связано с значительно повышенным риском аутизма.
Эксперты утверждают, что существует множество причин аутизма, и нет четко доказанных научных данных, которые подтверждают связь между аутизмом и парацетамолом.
Связь между парацетамолом и аутизмом: что известно
Парацетамол стал распространенным во всем мире средством для понижения боли и температуры.
Авторитетные эксперты в области медицины утверждают, что препарат безопасен для беременных женщин.
Так, специалисты Американского колледжа акушеров и гинекологов отмечают, что врачи по всей стране последовательно определяют парацетамол как один из немногих безопасных обезболивающих для беременных.
В организации заявили, что исследования не показали никаких четких доказательств прямой связи между адекватным использованием парацетамола на любом триместре беременности и проблемами развития плода.
В руководствах британской Национальной службы здравоохранения (NHS) говорится, что парацетамол является первым выбором среди обезболивающих для беременных.
— Его часто принимают во время беременности, он не вредит вашему ребенку, — утверждают в NHS.
Между тем, как сообщают СМИ в США, администрация Трампа намерена ограничить прием препарата беременными только при высокой температуре, которая может нанести вред и матери, и развивающемуся ребенку.
Что же касается связи парацетамола и риска развития аутизма, то большинство ученых считают, что аутизм не имеет одной причины, а является следствием сложной комбинации генетических и внешних факторов.
— Нет надежных доказательств или убедительных исследований, свидетельствующих о причинной связи, — сказала профессор Даремского университета Моник Бота.
При этом медицинские эксперты отмечают, что при правильной дозировке и коротком применении парацетамол редко вызывает побочные эффекты.
Рекомендованная доза, по данным NHS, одна или две таблетки по 500 мг до четырех раз в сутки, но не более восьми таблеток за 24 часа.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует парацетамол в качестве препарата первой линии для лечения боли и легкой или умеренной лихорадки.
Если он не помогает, пациенты могут перейти на слабые опиоиды, затем на более сильные, а в конце концов — на специализированное лечение при необходимости.