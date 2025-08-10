Укр Рус
Врач сформулировал десять вопросов, которые могут выявить у вас скрытый аутизм

  • В тесте на самооценку предлагается согласиться или не согласиться с предложенными утверждениями.
  • Тест появился на фоне резкого увеличения числа очередей на диагностику аутизма.
  • Профессор-психиатр назвал пять признаков скрытого аутизма у девушек и женщин.
Лондонский врач общей практики Сермед Межер сформулировал основные вопросы, которые вы можете задать самому себе, если подозреваете, что у вас может быть расстройство аутистического спектра.

Тест на скрытый аутизм: как он работает

В тесте на самооценку предлагается оценить ряд утверждений, используя такие ответы, как “определенно согласен”, “скорее согласен” или “определенно не согласен”.

В нем изучаются такие области, как сенсорная обработка, социальное взаимодействие, потребность в рутине и способность справляться с изменениями.

— Шесть и меньше баллов делают аутизм маловероятным, — отметил Сермед Межер.

Тест появился на фоне резкого увеличения очередей на диагностику аутизма, при этом некоторым пациентам приходится годами ждать приема.

  1. Я часто замечаю тихие звуки, которые другие не замечают.
  2. Когда я читаю историю, мне трудно понять намерения персонажей.
  3. Мне легко читать между строк, когда кто-то со мной разговаривает.
  4. Обычно я больше концентрируюсь на картине в целом, а не на мелких деталях.
  5.  Я знаю, как понять, что слушающему меня человеку становится скучно.
  6. Мне легко делать несколько дел одновременно.
  7. Мне легко понять, что думает или чувствует человек, просто взглянув на его лицо.
  8. Если что-то прерывается, я могу очень быстро вернуться к тому, что делал.
  9. Мне нравится собирать информацию о категориях вещей.
  10. Мне трудно понять намерения людей.

Если вы выбрали следующий вариант, вы получите один балл за каждый вопрос:

  1. Согласен
  2. Согласен
  3. Не согласен
  4. Не согласен
  5. Не согласен
  6. Не согласен
  7. Не согласен
  8. Не согласен
  9. Согласен
  10. Согласен

Ранее в этом году британский профессор и консультант-психиатр, работающий в Канаде Ахмед Ханкир поделился пятью распространенными признаками аутизма у женщин:

  • стимминг — повторяющиеся или ритуальные движения, такие как ковыряние кожи, покачивание, хлопанье руками, потирание ног или накручивание волос;
  • эмоциональная неустойчивость и срывы, которые могут быть невыносимыми, потеря контроля может проявляться в плаче, крике или даже физическом насилии;
  • камуфляж или маскировка, когда удается скрыть свои симптомы, чтобы лучше вписаться в общество;
  • сенсорная чувствительность, которая может включать запахи, вкусы, давление, прикосновение;
  • интенсивные интересы, которые на самом деле могут показаться совершенно нормальными, но разница заключается в том, что для человека с аутизмом этот интерес становится почти необходимым, а не необязательным.

Источник: Daily Mail

