Врач сформулировал десять вопросов, которые могут выявить у вас скрытый аутизм
- В тесте на самооценку предлагается согласиться или не согласиться с предложенными утверждениями.
- Тест появился на фоне резкого увеличения числа очередей на диагностику аутизма.
- Профессор-психиатр назвал пять признаков скрытого аутизма у девушек и женщин.
Лондонский врач общей практики Сермед Межер сформулировал основные вопросы, которые вы можете задать самому себе, если подозреваете, что у вас может быть расстройство аутистического спектра.
Тест на скрытый аутизм: как он работает
В тесте на самооценку предлагается оценить ряд утверждений, используя такие ответы, как “определенно согласен”, “скорее согласен” или “определенно не согласен”.
В нем изучаются такие области, как сенсорная обработка, социальное взаимодействие, потребность в рутине и способность справляться с изменениями.
— Шесть и меньше баллов делают аутизм маловероятным, — отметил Сермед Межер.
Тест появился на фоне резкого увеличения очередей на диагностику аутизма, при этом некоторым пациентам приходится годами ждать приема.
- Я часто замечаю тихие звуки, которые другие не замечают.
- Когда я читаю историю, мне трудно понять намерения персонажей.
- Мне легко читать между строк, когда кто-то со мной разговаривает.
- Обычно я больше концентрируюсь на картине в целом, а не на мелких деталях.
- Я знаю, как понять, что слушающему меня человеку становится скучно.
- Мне легко делать несколько дел одновременно.
- Мне легко понять, что думает или чувствует человек, просто взглянув на его лицо.
- Если что-то прерывается, я могу очень быстро вернуться к тому, что делал.
- Мне нравится собирать информацию о категориях вещей.
- Мне трудно понять намерения людей.
Если вы выбрали следующий вариант, вы получите один балл за каждый вопрос:
- Согласен
- Согласен
- Не согласен
- Не согласен
- Не согласен
- Не согласен
- Не согласен
- Не согласен
- Согласен
- Согласен
Ранее в этом году британский профессор и консультант-психиатр, работающий в Канаде Ахмед Ханкир поделился пятью распространенными признаками аутизма у женщин:
- стимминг — повторяющиеся или ритуальные движения, такие как ковыряние кожи, покачивание, хлопанье руками, потирание ног или накручивание волос;
- эмоциональная неустойчивость и срывы, которые могут быть невыносимыми, потеря контроля может проявляться в плаче, крике или даже физическом насилии;
- камуфляж или маскировка, когда удается скрыть свои симптомы, чтобы лучше вписаться в общество;
- сенсорная чувствительность, которая может включать запахи, вкусы, давление, прикосновение;
- интенсивные интересы, которые на самом деле могут показаться совершенно нормальными, но разница заключается в том, что для человека с аутизмом этот интерес становится почти необходимым, а не необязательным.