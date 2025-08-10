Врач сформулировал десять вопросов, которые могут выявить у вас скрытый аутизм

Главное В тесте на самооценку предлагается согласиться или не согласиться с предложенными утверждениями.

Тест появился на фоне резкого увеличения числа очередей на диагностику аутизма.

Профессор-психиатр назвал пять признаков скрытого аутизма у девушек и женщин.

Лондонский врач общей практики Сермед Межер сформулировал основные вопросы, которые вы можете задать самому себе, если подозреваете, что у вас может быть расстройство аутистического спектра.

Тест на скрытый аутизм: как он работает

В тесте на самооценку предлагается оценить ряд утверждений, используя такие ответы, как “определенно согласен”, “скорее согласен” или “определенно не согласен”.

В нем изучаются такие области, как сенсорная обработка, социальное взаимодействие, потребность в рутине и способность справляться с изменениями.

— Шесть и меньше баллов делают аутизм маловероятным, — отметил Сермед Межер.

Я часто замечаю тихие звуки, которые другие не замечают. Когда я читаю историю, мне трудно понять намерения персонажей. Мне легко читать между строк, когда кто-то со мной разговаривает. Обычно я больше концентрируюсь на картине в целом, а не на мелких деталях. Я знаю, как понять, что слушающему меня человеку становится скучно. Мне легко делать несколько дел одновременно. Мне легко понять, что думает или чувствует человек, просто взглянув на его лицо. Если что-то прерывается, я могу очень быстро вернуться к тому, что делал. Мне нравится собирать информацию о категориях вещей. Мне трудно понять намерения людей.

Если вы выбрали следующий вариант, вы получите один балл за каждый вопрос:

Согласен Согласен Не согласен Не согласен Не согласен Не согласен Не согласен Не согласен Согласен Согласен

Ранее в этом году британский профессор и консультант-психиатр, работающий в Канаде Ахмед Ханкир поделился пятью распространенными признаками аутизма у женщин:

стимминг — повторяющиеся или ритуальные движения, такие как ковыряние кожи, покачивание, хлопанье руками, потирание ног или накручивание волос;

эмоциональная неустойчивость и срывы, которые могут быть невыносимыми, потеря контроля может проявляться в плаче, крике или даже физическом насилии;

камуфляж или маскировка, когда удается скрыть свои симптомы, чтобы лучше вписаться в общество;

сенсорная чувствительность, которая может включать запахи, вкусы, давление, прикосновение;

интенсивные интересы, которые на самом деле могут показаться совершенно нормальными, но разница заключается в том, что для человека с аутизмом этот интерес становится почти необходимым, а не необязательным.

Источник : Daily Mail

