Президент США Дональд Трамп оголосив, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США повідомить лікарів про те, що застосування парацетамолу під час вагітності може бути пов’язане зі значно підвищеним ризиком аутизму.

Експерти стверджують, що існує безліч причин аутизму, і немає чітко доведених наукових даних, які підтверджують зв’язок між аутизмом і парацетамолом.

Зв’язок між парацетамолом і аутизмом: що відомо

Парацетамол став поширеним у всьому світі засобом для зниження болю і температури.

Авторитетні експерти в галузі медицини стверджують, що препарат безпечний для вагітних жінок.

Так, фахівці Американського коледжу акушерів і гінекологів відзначають, що лікарі по всій країні послідовно визначають парацетамол як один з небагатьох безпечних знеболювальних для вагітних.

В організації заявили, що дослідження не показали жодних чітких доказів прямого зв’язку між адекватним використанням парацетамолу на будь-якому триместрі вагітності та проблемами розвитку плода.

У керівництвах британської Національної служби охорони здоров’я (NHS) йдеться, що парацетамол є першим вибором серед знеболювальних для вагітних.

– Його часто приймають під час вагітності, він не шкодить вашій дитині, – стверджують в NHS.

Тим часом, як повідомляють ЗМІ в США, адміністрація Трампа має намір обмежити прийом препарату вагітними тільки при високій температурі, яка може завдати шкоди і матері, і дитині, що розвивається.

Що стосується зв’язку парацетамолу і ризику розвитку аутизму, то більшість вчених вважають, що аутизм не має однієї причини, а є наслідком складної комбінації генетичних і зовнішніх факторів.

– Немає надійних доказів або переконливих досліджень, що свідчать про причинний зв’язок, – сказала професор Даремського університету Монік Бота.

При цьому медичні експерти відзначають, що при правильному дозуванні і короткому застосуванні парацетамол рідко викликає побічні ефекти.

Рекомендована доза, за даними NHS, одна або дві таблетки по 500 мг до чотирьох разів на добу, але не більше восьми таблеток за 24 години.

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує парацетамол як препарат першої лінії для лікування болю і легкої або помірної лихоманки.

Якщо він не допомагає, пацієнти можуть перейти на слабкі опіоїди, потім на більш сильні, а зрештою – на спеціалізоване лікування за необхідності.

