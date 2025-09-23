Курение вредит не только легким и сердцу. Австралийские ученые доказали, что эта привычка почти вдвое повышает риск переломов, особенно бедренных костей.

Как курение влияет на состояние костей: что известно

Исследование с участием почти 6 тыс. мужчин, средний возраст которых составлял 74 года, показало, что отказ от курения может снизить риск переломов на 3,9%.

Также было установлено, что у курильщиков угроза любого перелома возрастала в 1,85 раза, а перелом бедра случался в три раза чаще.

Объяснение простое: курение ускоряет потерю кальция и снижает выработку коллагена — основного каркаса костей. Из-за этого теряется плотность костной ткани.

Вот почему после травм или операций регенерация происходит гораздо медленнее.

Но есть и хорошие новости. Если человек бросает курить, кости постепенно восстанавливаются.

— Мы подсчитали, что более 26% переломов можно было бы избежать, если бы люди не начинали курить. А тем, кто бросил курить более 10 лет назад, остеопороз уже не угрожал, — отмечают авторы исследования. Это свидетельствует о том, что влияние табакокурения на кости является обратимым, — подчеркнули исследователи.

Итак, каждая выкуренная сигарета — это удар по костям. А отказ от привычки может не только облегчить дыхание, но и уберечь от переломов.

Источник: Medscape

