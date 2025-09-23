Куріння шкодить не лише легеням і серцю. Австралійські науковці довели, що ця звичка майже удвічі підвищує ризик переломів, особливо стегнових кісток.

Як куріння впливає на стан кісток: що відомо

Дослідження за участі майже 6 тис. чоловіків, середній вік яких дорівнював 74 роки, показало, що відмова від куріння може знизити ризик переломів на 3,9%.

Також було встановлено, що курців загроза будь-якого перелому зростала у 1,85 раза, а перелом стегна траплявся утричі частіше.

Пояснення просте, куріння прискорює втрату кальцію й знижує вироблення колагену — основного каркасу кісток. Через це втрачається щільність кісткової тканини.

Ось чому після травм або операцій регенерація триває набагато повільніше.

Але є і хороші новини. Якщо людина кидає палити, кістки поступово відновлюються.

— Ми підрахували, що понад 26% переломів можна було б уникнути, якби люди не починали курити. А тим, хто кинув понад 10 років тому, остеопороз вже не загрожував. Це свідчить про те, що вплив тютюнопаління на ризик переломів є оборотним, — наголошують дослідники.

Отже, кожна викурена сигарета — це удар по кістках. А відмова від звички може не лише полегшити дихання, а й вберегти від переломів.

Джерело: Medscape

