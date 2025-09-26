Команда ученых из Испании проанализировала ДНК 117-летней Марии Браньяс Мореры и обнаружили, что ключом к здоровью и долголетию может быть обычная еда из супермаркета.

Секреты питания 117-летней испанки: что известно

Мария Браньяс Морера была признана старейшим человеком на планете. Она умерла в 2024 году в возрасте 117 с половиной лет. Перед смертью женщина попросила врачей провести обследование, чтобы помочь другим.

Ученые из Университета Барселоны и Института исследований лейкемии имени Хосепа Каррераса собрали образцы Марии и изучили ее клетки и генетику.

— Обычно мы все больше болеем с возрастом, но она была исключением, и мы хотели понять, почему. Впервые нам удалось отделить старость от болезни, — сказала руководитель исследования Манель Эстеллер.

По ее словам, благодаря феномену Марии появилась возможность разработать препараты, которые будут воспроизводить действие хороших генов.

— Родители Марии передали ей очень хорошие гены, но мы не можем выбирать своих родителей, — добавила ученая.

Несмотря на то, что Мария вела здоровый образ жизни, воздерживаясь от алкоголя и сигарет, не страдала избыточным весом и вела активную общественную жизнь, исследователи также проявили интерес к конкретной еде, которую она ела три раза в день.

Мария обожала испанский пробиотический йогурт, который, как сообщается, содержит бактерии, подавляющие воспаление.

Кроме того, каждое утро она пила смузи, в состав которого входило восемь различных видов злаков.

Потенциальная польза йогурта для здоровья хорошо известна. Богатые белком и важными питательными веществами, такими как кальций и витамины группы B, некоторые виды йогурта могут даже улучшить здоровье кишечника.

Кроме того, одно из преимуществ употребления йогурта заключается в его способности укреплять иммунную систему и снизить частоту, продолжительность и тяжесть пяти заболеваний. К ним относятся: Covid-19, грипп, ротавирус, гастроэнтерит и даже простуда.

Однако некоторые исследователи призывают не торопиться с выводами.

Так, британский профессор Ричард Фарагер считает, что феномен долгожителей можно объяснить двумя факторами: исключительной генетикой или простым везением.

Чтобы доказать, что рекордная продолжительность жизни Марии — не только счастливый случай, нужно исследовать и других членов ее семьи. Однако на данный момент таких сведений нет.

Впрочем, история Марии Браньяс Мореры – яркий пример того, как на пересечении генетики, питания, микробиома и ежедневных привычек открываются новые горизонты для науки о долголетии.

Источник: Express

