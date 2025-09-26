Команда вчених з Іспанії проаналізувала ДНК 117-річної Марії Браньяс Морери і виявила, що ключем до здоров’я і довголіття може бути звичайна їжа з супермаркету.

Секрети харчування 117-річної іспанки: що відомо

Марія Браньяс Морера була визнана найстарішою людиною на планеті. Вона померла в 2024 році у віці 117 з половиною років. Перед смертю жінка попросила лікарів провести обстеження, щоб допомогти іншим.

Вчені з Університету Барселони та Інституту досліджень лейкемії імені Хосепа Каррераса зібрали зразки Марії і вивчили її клітини та генетику.

– Зазвичай ми все більше хворіємо з віком, але вона була винятком, і ми хотіли зрозуміти чому. Вперше нам вдалося відокремити старість від хвороби, – сказала керівниця дослідження Манель Естеллер.

За її словами, завдяки феномену Марії з’явилася можливість розробити препарати, які будуть відтворювати дію хороших генів.

– Батьки Марії передали їй дуже хороші гени, але ми не можемо вибирати своїх батьків, – додала вчена.

Незважаючи на те, що Марія вела здоровий спосіб життя, утримуючись від алкоголю і сигарет, не страждала надмірною вагою і вела активне суспільне життя, дослідники також проявили інтерес до конкретної їжі, яку вона їла тричі на день.

Марія обожнювала іспанський пробіотичний йогурт, який, як повідомляється, містить бактерії, що пригнічують запалення.

Крім того, щоранку вона пила смузі, до складу якого входило вісім різних видів злаків.

Потенційна користь йогурту для здоров’я добре відома. Багаті білком і важливими поживними речовинами, такими як кальцій і вітаміни групи B, деякі види йогурту можуть навіть поліпшити здоров’я кишечника.

Крім того, одна з переваг вживання йогурту полягає в його здатності зміцнювати імунну систему і знижувати частоту, тривалість і тяжкість п’яти захворювань. До них належать: Covid-19, грип, ротавірус, гастроентерит і навіть застуда.

Однак деякі дослідники закликають не поспішати з висновками.

Так, британський професор Річард Фарагер вважає, що феномен довгожителів можна пояснити двома факторами: винятковою генетикою або простим везінням.

Щоб довести, що рекордна тривалість життя Марії – не тільки щасливий випадок, потрібно дослідити й інших членів її родини. Однак на цей момент таких відомостей немає.

Втім, історія Марії Браньяс Морери – яскравий приклад того, як на перетині генетики, харчування, мікробіома і щоденних звичок відкриваються нові горизонти для науки про довголіття.

Джерело: Express

