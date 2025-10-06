У понеділок, 6 жовтня, Нобелівський комітет обрав лауреатів премії з медицини та фізіології.

Хто став лауреатами Нобелівської премії з медицини у 2025 році

Премію з фізіології та медицини 2025 року присудили трьом лауреатам – Мері Брунков, Фреду Рамсделлу та Шимону Сакагучі.

Вони отримали її за відкриття щодо периферичної імунної толерантності.

– Потужну імунну систему організму потрібно регулювати, інакше вона може атакувати наші власні органи. Мері Брунков, Фред Рамсделл та Шимон Сакагучі отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини 2025 року за свої новаторські відкриття щодо периферичної імунної толерантності, яка запобігає заподіянню шкоди організму імунною системою, – йдеться у повідомленні, опублікованому Нобелівським комітетом.

Розмір премії становить 11 млн шведських крон, які будуть розподілені порівну між лауреатами.

У чому полягає відкриття лауреатів

У науковій роботі лауреатів наголошується, що наша імунна система щоденно захищає нас від тисяч різних мікробів, які намагаються проникнути в організм.

Усі вони мають різний вигляд, багато з них схожі на клітини людини. Тож дослідники вирішили з’ясувати, як саме імунна система визначає, що їй слід атакувати, а що – захищати.

Так, лауреати визначили охоронців імунної системи – регуляторні Т-клітини, які запобігають атаці імунних клітин на \власний організм.

– Їхні відкриття стали вирішальними для нашого розуміння того, як функціонує імунна система і чому не всі ми маємо серйозні аутоімунні захворювання, – пояснив голова Нобелівського комітету Олле Кампе.

Шимон Сакагучі зробив перше ключове відкриття у 1995 році попри те, що багато дослідників були переконані, що імунна толерантність розвивається лише завдяки знищенню потенційно шкідливих імунних клітин у тимусі через процес, який називається центральною толерантністю.

Сакагучі показав, що імунна система є складнішою, і відкрив раніше невідомий клас імунних клітин, які захищають організм від аутоімунних захворювань.

Мері Брунков та Фред Рамсделл продовжили його справу у 2001 році, коли представили пояснення того, чому певний штам мишей був особливо вразливим до аутоімунних захворювань.

Вони виявили, що у мишей є мутація в гені, який вони назвали Foxp3. Окрім того, їм вдалось довести, що мутації в людському еквіваленті цього гена викликають серйозне аутоімунне захворювання – IPEX.

Через два роки Шимон Сакагучі зміг пов’язати ці відкриття. Він довів, що ген Foxp3 керує розвитком клітин, які він ідентифікував у 1995 році. Ці клітини, тепер відомі як регуляторні Т-клітини, контролюють інші імунні клітини та забезпечують, щоб наша імунна система переносила наші власні тканини.

Відкриття лауреатів започаткували галузь периферичної толерантності, стимулюючи розробку методів лікування раку та аутоімунних захворювань. Це також може призвести до більш успішних трансплантацій. Кілька з цих методів лікування зараз проходять клінічні випробування.

Що відомо про лауреатів

Цьогорічні лауреати у сфері медицини та фізіології – двоє американців та один японець.

Мері Брунков, 1961 року народження, є доктором філософії Принстонського університету в США та старшим керівником програми в Інституті системної біології в Сіетлі.

Фред Рамсделл – 1960 року народження, доктор філософії в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, науковий керівник в Sonoma Biotherapeutics, Сан-Франциско.

Шимон Сакагучі – 1951 року народження. Доктор медичних наук та філософії в Кіотському університеті в Японії, заслужений професор Дослідницького центру на кордоні імунології в Осакському університеті.

Джерело: Нобелівський комітет

Фото: Нобелівський комітет