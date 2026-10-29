Ежегодно, 29 октября, в Украине и в мире отмечают Всемирный день борьбы с инсультом.

В борьбе с этим недугом решающими являются первые три часа — именно в это время медицинская помощь является наиболее эффективной.

Во Всемирный день борьбы с инсультом рассказываем о статистике инсультов в Украине и мире, и о главных симптомах болезни.

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Всемирный день борьбы с инсультом: статистика инсультов в Украине

Инсульт — это заболевание, которое возникает, когда кровеносный сосуд, переносящий кислород и питательные вещества в головной мозг, закупоривается тромбом или разрывается, а клетки соответствующей части мозга погибают.

Инсульт – это вторая основная причина смерти людей старше 60 лет и пятая причина смерти людей в возрасте от 15 до 59 лет.

По данным Национальной службы здравоохранения Украины (НСЗУ), за позапрошлый год – в 2024-м – инсульт в Украине диагностировали 128 075 пациентам.

В 2025 году это заболевание поразило более 96455 человек по всей Украине – у некоторых пациентов инсульт случался даже не один раз.

Как сообщает КНП Центр первичной медико-санитарной помощи 2 СГР, с начала 2026 года более 106 тыс. украинцев столкнулись с острым мозговым инсультом.

Всемирный день борьбы с инсультом: статистика инсультов в мире

Инсульт остается одной из острейших угроз для жизни и здоровья человека.

По данным ВООЗ, ежегодно в мире фиксируют около 15 млн случаев инсульта. Для 5 млн больных он становится смертельным, а еще 5 млн имеют пожизненную инвалидность.

У людей до 40 лет инсульт происходит редко, и его главной причиной обычно является гипертония. В то же время болезнь поражает около 8% детей с серповидноклеточной анемией.

Высокое артериальное давление и курение — главные враги сосудов. Контроль давления мог спасти 4 из 10 умерших от инсульта, а среди людей до 65 лет 40% летальных исходов спровоцированы именно табакокурением.

Среди других угроз сердечная недостаточность, инфаркт и фибрилляция предсердий.

Благодаря борьбе с курением и контролем давления уровень заболеваемости в развитых странах постепенно снижается, однако общее количество пациентов продолжает расти из-за общего старения населения планеты.

Как распознать инсульт: правило МОЗОК

Признаки инсульта обычно возникают внезапно. Их легко запомнить по специальной мнемонической аббревиатуре МОЗОК:

М (Мова): язык становится неразборчивым, человек не понимает обращенных к нему слов.

язык становится неразборчивым, человек не понимает обращенных к нему слов. О (Обличчя): появляется внезапная асимметрия лица или так называемая “кривая” улыбка.

появляется внезапная асимметрия лица или так называемая “кривая” улыбка. З ( Запаморочення ): теряется равновесие и координация движений во время ходьбы, возникает резкая головная боль, похожая на ощущение от удара.

): теряется равновесие и координация движений во время ходьбы, возникает резкая головная боль, похожая на ощущение от удара. О (Очі): резко ухудшается зрение или начинает двоиться в глазах.

резко ухудшается зрение или начинает двоиться в глазах. К (Кінцівки): ощущается внезапная слабость или онемение, чаще всего с одной стороны тела (человек не может поднять руки или крепко пожать руку).

Среди других тревожных сигналов медики выделяют тошноту, рвоту, сильную сонливость или внезапную неразбериху в мыслях.

При наличии хотя бы одного симптома:

немедленно звоните по телефону 103 или 112 и четко объясните симптомы и состояние человека;

не давайте пострадавшему есть и пить, ведь из-за нарушения функций глотания пища может попасть в дыхательные пути;

разрешите госпитализацию в профильное учреждение здравоохранения.

Важно оказать специализированную помощь в пределах четырех часов после появления признаков инсульта. Чем быстрее будет предоставлена ​​такая помощь, тем меньше вероятность осложнений и смерти.

Медики напоминают, что лучший способ избежать трагедии – это своевременная профилактика. Следует контролировать артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови, отказаться от вредных привычек, соблюдать сбалансированное питание и быть физически активными.

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