Ученые назвали признаки инфаркта и инсульта, которые появляются за годы до болезни
Масштабное исследование, проведенное командой ученых из США и Южной Кореи, показало, что у почти 100% пациентов, перенесших инфаркт или инсульт, симптомы этих патологий были за годы до проявления болезней.
Симптомы сердечного приступа за годы до болезни: что известно
В ходе научного эксперимента ученые проанализировали медицинские данные более 9,3 млн взрослых.
Благодаря регулярным медицинским осмотрам, длившимся два десятилетия, исследователи фиксировали основные показатели здоровья участников: артериальное давление, уровень холестерина, глюкозы и историю курения.
Сравнив эти записи с более поздними диагнозами инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности, ученые обнаружили впечатляющие результаты:
- более 99% людей, у которых развились сердечно-сосудистые заболевания, имели по крайней мере один фактор риска за годы до болезни;
- более 93% имели два или более таких факторов.
К основным предупреждающим сигналам относятся высокое кровяное давление, повышенный уровень сахара (или диагноз — сахарный диабет), высокий уровень холестерина.
Курение также повышает риск развития болезней.
Даже среди молодых женщин, обычно считающихся группой с низким риском, более 95% имели по крайней мере один тревожный сигнал до того, как пережили инсульт или сердечную недостаточность.
— Эти результаты очень убедительно доказывают, что влияние одного или нескольких неоптимальных факторов риска перед сердечно-сосудистыми проблемами наблюдается почти в 100% случаев, — подчеркнул старший автор исследования, профессор кардиологии Филипп Гринленд.
Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смерти в мире, унося ежегодно около 18 млн жизней.
Кардиологи обвиняют в этой тенденции ожирение, диабет ІІ типа, высокое давление и неправильное питание, все чаще встречающиеся в молодом возрасте.
Врачи предупреждают, что молодых пациентов часто недообследуют, поскольку сердечные проблемы ошибочно считаются возрастными. Это приводит к утрате возможностей для раннего вмешательства.
Хотя повышенное давление, холестерин и сахар часто можно контролировать изменением образа жизни (диета, спорт) или лекарством, многие люди об этих проблемах просто не знают.