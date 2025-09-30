Масштабное исследование, проведенное командой ученых из США и Южной Кореи, показало, что у почти 100% пациентов, перенесших инфаркт или инсульт, симптомы этих патологий были за годы до проявления болезней.

Симптомы сердечного приступа за годы до болезни: что известно

В ходе научного эксперимента ученые проанализировали медицинские данные более 9,3 млн взрослых.

Благодаря регулярным медицинским осмотрам, длившимся два десятилетия, исследователи фиксировали основные показатели здоровья участников: артериальное давление, уровень холестерина, глюкозы и историю курения.

Сравнив эти записи с более поздними диагнозами инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности, ученые обнаружили впечатляющие результаты:

более 99% людей, у которых развились сердечно-сосудистые заболевания, имели по крайней мере один фактор риска за годы до болезни;

более 93% имели два или более таких факторов.

К основным предупреждающим сигналам относятся высокое кровяное давление, повышенный уровень сахара (или диагноз — сахарный диабет), высокий уровень холестерина.

Курение также повышает риск развития болезней.

Даже среди молодых женщин, обычно считающихся группой с низким риском, более 95% имели по крайней мере один тревожный сигнал до того, как пережили инсульт или сердечную недостаточность.

— Эти результаты очень убедительно доказывают, что влияние одного или нескольких неоптимальных факторов риска перед сердечно-сосудистыми проблемами наблюдается почти в 100% случаев, — подчеркнул старший автор исследования, профессор кардиологии Филипп Гринленд.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смерти в мире, унося ежегодно около 18 млн жизней.

Кардиологи обвиняют в этой тенденции ожирение, диабет ІІ типа, высокое давление и неправильное питание, все чаще встречающиеся в молодом возрасте.

Врачи предупреждают, что молодых пациентов часто недообследуют, поскольку сердечные проблемы ошибочно считаются возрастными. Это приводит к утрате возможностей для раннего вмешательства.

Хотя повышенное давление, холестерин и сахар часто можно контролировать изменением образа жизни (диета, спорт) или лекарством, многие люди об этих проблемах просто не знают.

