Apple против ЕС: компания обжалует рекордный штраф

Корпорация Apple заявила о намерении обжаловать решение Европейской комиссии, которая 24 апреля оштрафовала компанию на €500 млн ($570 млн) за нарушение правил цифрового рынка ЕС.

Речь идет о невыполнении требований по равному доступу к App Store. Apple обвиняют в том, что она препятствовала альтернативным маркетплейсам и усиливала зависимость пользователей от собственной платформы.

Компания также получила предписание об устранении нарушений до конца июня. В случае невыполнения Еврокомиссия имеет право ввести дополнительные ежедневные штрафы.

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Реакция Apple на штраф от ЕС

Пресс-секретарь техногиганта Эмма Уилсон в заявлении для прессы подчеркнула, что компания планирует обжаловать решение.

— Это еще один пример того, как Европейская комиссия несправедливо преследует Apple. Несмотря на многочисленные встречи, она продолжает менять правила игры на ходу, — заявила Уилсон.

Штраф в €200 млн ($228 млн) получила также компания Meta за опцию, предусматривающую оплату за доступ к Instagram и Facebook без рекламы. В компании считают, что это решение нанесет ущерб не только ей, но и европейскому бизнесу в целом.

В Белом доме резко отреагировали на штрафы для американских корпораций, обвинив Евросоюз в дискриминации. Представитель администрации Брайан Хьюз заявил, что США не потерпят подобных действий:

— Это новая форма экономического шантажа. Такое регулирование, которое прицельно бьет по американским компаниям, сдерживает инновации и представляет прямую угрозу свободному гражданскому обществу, — отметил Хьюз.

Вашингтон ранее уже предупреждал, что будет рассматривать возможные ответные меры в рамках торгового конфликта с ЕС.

Источник : Reuters, Politico

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