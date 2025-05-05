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В третий раз: Трамп собирается отложить запрет TikTok в США

Трамп готовий відтермінувати заборону TikTok
Фото: Depositphotos, Unsplash

Президент Дональд Трамп заявил, что готов еще раз отложить запрет TikTok в США, если сделка о продаже американских активов компании не будет заключена до 19 июня.

Трамп готов отсрочить запрет TikTok

В интервью NBC News президент США признался, что у него есть “слабость” к TikTok, ведь платформа помогла ему завоевать расположение молодых избирателей на выборах 2024 года.

— Возможно, мне не стоит этого говорить, но в моем сердце есть маленькое теплое место для TikTok. TikTok — это очень интересно, но он будет защищен. Но если потребуется продлить срок действия, я готов это сделать, хотя, возможно, это не потребуется, — сказал Трамп.

Напомним, ранее Конгресс США принял закон, который требует от китайской компании ByteDance продать американские активы TikTok, иначе приложение будет заблокировано.

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TikTok временно перестал работать в США, когда закон вступил в силу 19 января этого года. Однако Трамп, вступив на пост президента, отложил запрет на 90 дней, а в апреле продлил еще на 75 дней, объяснив это торговыми спорами с Китаем.

Недавно стало известно, что ЕС оштрафовал TikTok на €530 млн за незаконную отправку данных пользователей в Китай.

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Источник: Axios
TikTok, Дональд Трамп, США
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