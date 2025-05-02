За передання даних до Китаю: TikTok оштрафували на €530 млн

Європейський Союз оштрафував компанію ByteDance Ltd, якій належить платформа TikTok, на €530 млн за незаконну відправку даних користувачів до Китаю.

Компанію попередили, що вона не вжила необхідних заходів для того, щоб інформація користувачів була недоступна для китайських державних служб.

TikTok оштрафували за передання даних з ЄС до Китаю

Ірландська комісія із захисту даних (DPC), головний регулятор компанії в Європі, заявила, що TikTok порушила правила блоку під час передання даних, і дала їй шість місяців на те, щоб призупинити всі незаконні передання.

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У DPC заявили, що в квітні TikTok розкрив інформацію про те, що дані європейських користувачів зберігалися на серверах у Китаї, що суперечить попереднім доказам, які компанія надіслала регулятору.

– TikTok не розглянув питання про потенційний доступ китайської влади до персональних даних громадян країн ЄЕЗ (Європейської економічної зони, – Ред.) відповідно до китайських законів про боротьбу з тероризмом, шпигунством та інших законів, які TikTok визначив як такі, що суттєво відрізняються від стандартів ЄС, – сказав Грем Дойл, заступник комісара DPC.

Представники TikTok заявили, що оскаржуватимуть рішення і що вони ніколи не отримували запиту на дані європейських користувачів від китайської влади та ніколи не надавали їм ці дані.

Цей штраф є третім за величиною відповідно до правил Загального регламенту про захист даних (GDPR) після попередніх штрафів у розмірі €1,2 млрд проти Meta Platforms Inc. і €746 млн проти Amazon.com Inc.

Джерело : Bloomberg

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