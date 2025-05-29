Маск ответил Дурову по поводу Grok в Telegram: Никакая сделка не подписана

После громкого заявления основателя Telegram Павла Дурова о сотрудничестве с xAI Илона Маска оказалось, что официального соглашения между компаниями пока нет. Об этом лично сообщил Илон Маск, чей стартап разрабатывает ИИ-ассистента Grok.

Соглашения между Дуровым и Маском еще нет – что известно

В среду, 28 мая, Павел Дуров написал в X (ранее Twitter), что Telegram договорился с xAI об интеграции Grok – интеллектуального чат-бота, разработанного командой Маска.

По его словам, уже этим летом пользователи мессенджера смогут задавать вопросы ИИ непосредственно в приложении, создавать наклейки по тексту, проверять факты из Telegram-каналов и даже бороться со спамом с помощью бота-администратора.

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– Мы получим $300 млн наличными и акциями, а также 50% от доходов с подписок на xAI, оформленных через Telegram, – заявил Дуров.

Однако вскоре Илон Маск опроверг информацию о заключении соглашения. В коротком посте он написал: Никакая сделка не подписана.

Павел Дуров согласился с этим, признав, что юридическое оформление соглашений еще впереди.

– Договоренность достигнута в принципе, но формальности еще не завершены, – ответил россиянин.

Интеграция Grok в Telegram все еще кажется реалистичной, ведь мессенджер имеет слишком большую аудиторию и обеим компаниям эта сделка была бы выгодна, считают аналитики.

Впрочем, пользователей сети удивила поспешность Дурова, который публично сообщил о деталях до юридического завершения сделки. Хотя, стоит отметить, сам Маск тоже неоднократно делал преждевременные заявления в соцсетях – например, об изменениях на платформе X или запуске новых функций в Tesla.

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