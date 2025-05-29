Маск відповів Дурову щодо Grok у Telegram: Жодної угоди не підписано

Після гучної заяви засновника Telegram Павла Дурова про співпрацю з xAI Ілона Маска виявилося, що офіційної угоди між компаніями поки що немає. Про це особисто повідомив Ілон Маск, чий стартап розробляє ШІ-асистента Grok.

Угоди між Дуровим та Маском ще немає – що відомо

У середу, 28 травня, Павло Дуров написав у X (раніше Twitter), що Telegram домовився з xAI про інтеграцію Grok – інтелектуального чат-бота, розробленого командою Маска.

За його словами, вже цього літа користувачі месенджера зможуть ставити запитання ШІ безпосередньо в застосунку, створювати наліпки за текстом, перевіряти факти з Telegram-каналів і навіть боротися зі спамом за допомогою бота-адміністратора.

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– Ми отримаємо $300 млн готівкою та акціями, а також 50% від доходів з підписок на xAI, оформлених через Telegram, – заявив Дуров.

Однак невдовзі Ілон Маск спростував інформацію про укладення угоди. У короткому пості він написав: Жодної угоди не підписано.

Павло Дуров згодився з цим, визнавши, що юридичне оформлення угоди ще попереду.

– Домовленість досягнута в принципі, але формальності ще не завершено, – відповів росіянин.

Інтеграція Grok у Telegram усе ще видається реалістичною, адже месенджер має надто велику аудиторію й обом компаніям ця угода була б вигідною, вважають аналітики.

Втім, користувачів мережі здивувала поспішність Дурова, який публічно повідомив про деталі до юридичного завершення угоди. Хоча, варто зазначити, сам Маск теж неодноразово робив передчасні заяви в соцмережах — наприклад, про зміни на платформі X або запуск нових функцій у Tesla.

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