Ведьмак 4 от CD Projekt RED: вышел трейлер игры с Цири в главной роли

Студия CD Projekt RED представила новый кинематографический трейлер Ведьмак 4 (The Witcher 4) – продолжение культовой франшизы, в котором впервые в центре внимания окажется Цири. Трейлер намекает, что ключевая битва будет не с монстром, а с человеческой жестокостью.

Игра Ведьмак 4 – новый трейлер

Премьера состоялась во время презентации State of Unreal 2025 и стала первым официальным взглядом на то, какой будет новая часть. На этот раз протагонисткой вместо Геральта будет Цири – уже как опытная ведьмачка.

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Трейлер демонстрирует часть нового открытого мира игры. Вместе со своим конем Кельпи Цири направляется через суровые горы и густые леса региона Ковир к оживленному портовому городу Валдрест.

Разработчики обещают новую сагу, построенную на моральных выборах, глубоких историях и решениях, которые будут влиять на развитие событий. Игра будет однопользовательской RPG с открытым миром.

Технические возможности игры Ведьмак 4

Вместе с трейлером CD Projekt RED показала техническую демонстрацию игры на движке Unreal Engine 5. The Witcher 4 уже работает на PlayStation 5 со стабильными 60 кадрами в секунду.

В игре применены самые современные технологии: система MetaHuman отвечает за мимику и детализация лиц персонажей, Nanite Foliage воспроизводит густые леса и природные ландшафты без потери производительности, ML Deformer обеспечивает реалистичную анимацию мышц, а FastGeo Streaming позволяет загружать мир плавно и без пауз.

Точная дата релиза игры пока не названа. Известно только, что The Witcher 4 выйдет на ПК, PlayStation и Xbox.

Фото: скриншот с трейлера

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