Відьмак 4 від CD Projekt RED: вийшов трейлер гри з Цирі у головній ролі

Студія CD Projekt RED представила новий кінематографічний трейлер Відьмак 4 (The Witcher 4) – продовження культової франшизи, у якому вперше в центрі уваги опиниться Цирі. Трейлер натякає, що ключова битва буде не з монстром, а з людською жорстокістю.

Гра Відьмак 4 – новий трейлер

Прем’єра відбулася під час презентації State of Unreal 2025 і стала першим офіційним поглядом на те, якою буде нова частина. Цього разу протагоністкою замість Геральта буде Цирі – вже як досвідчена відьмачка.

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Трейлер демонструє частину нового відкритого світу гри. Разом зі своїм конем Келпі Цирі прямує через суворі гори та густі ліси регіону Ковір до жвавого портового міста Валдрест.

Розробники обіцяють нову сагу, побудовану на моральних виборах, глибоких історіях і рішеннях, що впливатимуть на розвиток подій. Гра буде однокористувацькою RPG з відкритим світом.

Технічні можливості гри Відьмак 4

Разом із трейлером CD Projekt RED показала технічну демонстрацію гри на рушії Unreal Engine 5. The Witcher 4 вже працює на PlayStation 5 зі стабільними 60 кадрами на секунду.

У грі застосовано найсучасніші технології: система MetaHuman відповідає за міміку й деталізацію облич персонажів, Nanite Foliage відтворює густі ліси й природні ландшафти без втрати продуктивності, ML Deformer забезпечує реалістичну анімацію м’язів, а FastGeo Streaming дозволяє завантажувати світ плавно й без пауз.

Точну дату релізу гри поки що не названо. Відомо лише, що The Witcher 4 вийде на ПК, PlayStation та Xbox.

Фото: скриншот з трейлера

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