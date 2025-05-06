Самая дорогая игра в истории: Rockstar показала новый трейлер GTA VI

Студия Rockstar Games представила второй трейлер самой дорогой игры в истории — Grand Theft Auto VI. Релиз GTA VI запланирован на 26 мая 2026 года.

Новый трейлер GTA VI

В видео подробно показали главных героев игры — Джейсона и Люсию. Согласно сюжету, они оказываются втянутыми в неудачное ограбление, после чего вынуждены скрываться в штате Леонида — вымышленной версии Флориды.

— Джейсон и Люсия всегда знали, что колода складывается против них. Но когда легкий куш срывается, они оказываются на самой темной стороне самого солнечного места в Америке, в центре преступного заговора, охватившего весь штат Леонида, и вынуждены полагаться друг на друга как никогда раньше, если хотят выбраться живыми, — говорится в описании к трейлеру.

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По данным СМИ, на производство GTA VI ушло больше денег, чем на строительство Бурдж-Халифы — самого высокого здания в мире. На Бурдж-Халифу потратили 6 лет и $1,5 млрд, а на GTA VI — не менее 8 лет и около $2 млрд.

Несмотря на значительные расходы, эксперты прогнозируют быстрый возврат инвестиций: предыдущая часть франшизы, GTA V, принесла более $7,7 млрд прибыли за десятилетие.

Ожидается, что выход GTA VI в мае 2026 года станет ключевым событием в мире видеоигр за последние годы.

Фото: скриншот из трейлера

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