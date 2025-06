Когда выйдет Android 16: в Google объявили дату релиза

После более чем полугодового периода тестирования Google официально представит финальную сборку своей операционной системы Android 16. Ранее в компании обещали, что это произойдет именно в июне.

Долгожданная стабильная версия Android 16 от Google станет доступна для скачивания уже в среду, 11 июня.

На странице Android Developers в соцсети X (бывший Twitter) сообщили, что время для финального релиза почти настало.

It’s almost time for the Android 16 final release! See you back here tomorrow. ???? pic.twitter.com/oChA0pxeFa

— Android Developers (@AndroidDev) June 10, 2025