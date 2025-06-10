Когда выйдет Android 16: в Google объявили дату релиза

После более чем полугодового периода тестирования Google официально представит финальную сборку своей операционной системы Android 16. Ранее в компании обещали, что это произойдет именно в июне.

Когда выйдет Android 16 – дата релиза

Долгожданная стабильная версия Android 16 от Google станет доступна для скачивания уже в среду, 11 июня.

На странице Android Developers в соцсети X (бывший Twitter) сообщили, что время для финального релиза почти настало.

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– Увидимся здесь завтра, – говорится в посте.

It’s almost time for the Android 16 final release! See you back here tomorrow. ???? pic.twitter.com/oChA0pxeFa — Android Developers (@AndroidDev) June 10, 2025

Владельцы смартфонов Google Pixel, которые традиционно первыми получают новые версии, уже могут ожидать уведомления о доступности обновления. Обычно Google начинает развертывание в середине дня по времени штаб-квартиры в США, поэтому в Украине обновление может появиться утром 11 июня, в зависимости от модели устройства и региона.

Android 16 – характеристики и функционал

Благодаря информации от разработчиков и бета-тестеров, уже есть четкое представление о том, что нового появится в Android 16. Среди ключевых улучшений: информация о состоянии батареи, усиленная защита, более удобные платежи с Google Wallet и обновление интерфейса для более удобного использования.

Важно, что Android 16 выходит вместе с июньским обновлением функций (Feature Drop) 2025 года. Это означает, что новые возможности могут появиться не только на новых Android-версиях, но и на некоторых других устройствах. Даже смарт-часы Google Pixel Watch получат свои обновления с новыми функциями.

К слову, Google уже анонсировала еще более масштабные изменения. Они ожидаются позже, с выходом Android 16 QPR1. Эти будущие обновления обещают кардинально переделать такие элементы, как панель быстрых настроек, а также внести много других изменений в операционную систему.

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