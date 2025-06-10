Коли вийде Android 16: в Google оголосили дату релізу

Після понад піврічного періоду тестування Google офіційно представить фінальну збірку своєї операційної системи Android 16. Раніше в компанії обіцяли, що це станеться саме в червні.

Коли вийде Android 16 – дата релізу

Довгоочікувана стабільна версія Android 16 від Google стане доступною для завантаження вже у середу, 11 червня.

На сторінці Android Developers у соцмережі X (колишній Twitter) повідомили, що час для фінального релізу майже настав.

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– Побачимося тут завтра, – йдеться в пості.

It’s almost time for the Android 16 final release! See you back here tomorrow. ???? pic.twitter.com/oChA0pxeFa — Android Developers (@AndroidDev) June 10, 2025

Власники смартфонів Google Pixel, які традиційно першими отримують нові версії, вже можуть очікувати сповіщення про доступність оновлення. Зазвичай Google починає розгортання в середині дня за часом штаб-квартири в США, тому в Україні оновлення може з’явитися вранці 11 червня, залежно від моделі пристрою та регіону.

Android 16 – характеристики та функціонал

Завдяки інформації від розробників та бета-тестерів, вже є чітке уявлення про те, що нового зʼявиться в Android 16. Серед основних покращень: інформація про стан батареї, посилений захист, зручніші платежі з Google Wallet та оновлення інтерфейсу для зручнішого використання.

Важливо, що Android 16 виходить разом із червневим оновленням функцій (Feature Drop) 2025 року. Це означає, що нові можливості можуть з’явитися не тільки на нових Android-версіях, а й на деяких інших пристроях. Навіть смартгодинники Google Pixel Watch отримають свої оновлення з новими функціями.

До слова, Google вже анонсувала ще масштабніші зміни. Вони очікуються пізніше, з виходом Android 16 QPR1. Ці майбутні оновлення обіцяють кардинально переробити такі елементи, як панель швидких налаштувань, а також внести багато інших змін в операційну систему.

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