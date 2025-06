Коли вийде Android 16: в Google оголосили дату релізу

Після понад піврічного періоду тестування Google офіційно представить фінальну збірку своєї операційної системи Android 16. Раніше в компанії обіцяли, що це станеться саме в червні.

Довгоочікувана стабільна версія Android 16 від Google стане доступною для завантаження вже у середу, 11 червня.

На сторінці Android Developers у соцмережі X (колишній Twitter) повідомили, що час для фінального релізу майже настав.

It’s almost time for the Android 16 final release! See you back here tomorrow. ???? pic.twitter.com/oChA0pxeFa

— Android Developers (@AndroidDev) June 10, 2025