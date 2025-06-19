Разработчики Барби и OpenAI планируют выпускать игрушки с искусственным интеллектом

Производитель легендарной куклы Барби и машинок Hot Wheels объявил о сотрудничестве с OpenAI.

Цель партнерства — интегрировать искусственный интеллект в новое поколение игрушек для детей.

Кукла Барби и другие детские игрушки

По предварительным данным, первый продукт будет рассчитан на подростков от 13 лет, хотя компания Mattel планирует охватить также и взрослую аудиторию.

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— ИИ позволяет нам переосмыслить игру, добавить в нее больше магии и эмоций, — заявил Джош Сильверман, главный директор Mattel.

Это уже не первая попытка компании внедрить в свои продукты новейшие технологии. В 2015 году она уже экспериментировала с интернет-куклой Hello Barbie, которая могла отвечать на вопросы и шутить.

Но из-за риска распространения личных данных она была снята с производства.

Поэтому сейчас усилия Mattel сосредоточены на вопросах безопасности, конфиденциальности и защиты информации, что особенно важно для детских товаров.

Кроме игрушек, ИИ будет в настольных играх. Например, Pictionary vs. AI позволяет игрокам рисовать, а искусственный интеллект — угадывать, что именно изображено.

В компании также используют ChatGPT для ускорения процесса создания новых продуктов.

— Это партнерство — возможность для масштабной трансформации, творчества и производительности, — сказал Брэд Лайткеп, операционный директор OpenAI.

Источник: Тechxplore

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