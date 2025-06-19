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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Розробники Барбі і OpenAI планують випускати іграшки зі штучним інтелектом

Лялька Барбі ШІ іграшки
Фото: Unsplash

Виробник легендарної ляльки Барбі та машинок Hot Wheels оголосила про співпрацю з OpenAI.

Мета партнерства — інтегрувати штучний інтелект у нове покоління іграшок для дітей.

Лялька Барбі та інші дитячі іграшки

За попередніми даними, перший продукт буде розрахований на підлітків від 13 років, хоча компанія Mattel планує охопити також і дорослу аудиторію.

Зараз дивляться

— ШІ дає нам змогу переосмислити гру, додати до неї більше магії, та емоцій, — заявив Джош Сільверман, головний директор Mattel.

Це вже не перша спроба компанії впровадити у свої продукти новітні технології. У 2015 році вона вже експериментувала з інтернет-лялькою Hello Barbie, яка могла відповідати на запитання та жартувати.

Але через ризик поширення особистих даних її було знято з виробництва.

Тож наразі зусилля Mattel зосереджені на питаннях безпеки, конфіденційності та захисту інформації, що особливо важливо для дитячих товарів.

Окрім іграшок, ШІ буде у настільних іграх. Наприклад, Pictionary vs. AI дозволяє гравцям малювати, а штучний інтелект — вгадувати, що саме зображено.

У компанії також використовують ChatGPT для прискоренн процесу створення нових продуктів.

— Це партнерство — можливість для масштабної трансформації, творчості та продуктивності, — нагоролис Бред Лайткеп, операційний директор OpenAI.

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ШІ Штучний інтелект

Джерело: Тechxplore

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