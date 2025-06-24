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Юлия Захарченко, редактор ленты
5 мин.

REST устал: почему традиционный подход уже не работает

Бізнес, ноутбук, робота
Фото: Pexels

Большинство сайтов магазинов до сих пор используют REST API как основной интерфейс взаимодействия клиентской части с сервером. Но с ростом сложности функционала, количества мобильных пользователей и требований к скорости загрузки REST перестает быть эффективным.

Особенно это касается eCommerce, где важна каждая секунда и каждый запрос. Именно поэтому компании, которые предоставляют услуги по разработке сайтов, все чаще внедряют GraphQL как современную альтернативу. Например, агентство Brander (заказать разработку для вашего бизнеса можно на сайте brander.ua).

В чем проблема REST?

Представьте обычный запрос на карточку товара. Чтобы отобразить все необходимые данные (фото, цена, наличие, отзывы, рекомендуемые товары), REST API требует нескольких запросов к разным endpoint’ам.

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Это создает нагрузку, увеличивает время ожидания и “съедает” мобильный трафик. В то время как GraphQL позволяет получить все нужные данные за один запрос — и именно те поля, которые реально нужны.

Преимущества GraphQL для сайтов интернет-магазинов

Переход на GraphQL дает разработчикам и бизнесу конкретные преимущества:

  • меньше запросов — быстрее загрузка;
  • точечное получение данных — меньше лишнего трафика;
  • удобная интеграция с фронтендом (особенно React, Next.js, Vue);
  • гибкое построение запросов без изменений в бэкэнде;
  • легче масштабировать API при росте продукта.

Эти преимущества особенно ощутимы, когда речь идет о разработке сайтов магазинов, где нужно быстро и эффективно обслуживать тысячи товаров и пользователей.

Что нужно учесть при внедрении GraphQL?

Не стоит думать, что GraphQL — это волшебная палочка. Чтобы имплементация прошла успешно, важно учесть несколько вещей:

  • построить правильную схему данных;
  • обеспечить авторизацию и контроль доступа на уровне запросов;
  • не перегружать клиент большим количеством вложенных запросов;
  • грамотно кэшировать ответы (например, через Apollo Client).

GraphQL требует другого подхода к архитектуре. Но именно этот подход позволяет построить по-настоящему современный API.

GraphQL — новый стандарт для сложных проектов

Мировые гиганты вроде Shopify, GitHub, Netflix и Twitter уже давно используют GraphQL. В Украине компании вроде Brander также внедряют эти технологии в реальных проектах.

Например, при создании SPA или PWA-магазинов, где критически важны скорость, гибкость и стабильность, GraphQL дает преимущество с первого дня запуска.

Таким образом, для компаний, работающих в сфере eCommerce, переход на GraphQL — это не просто модернизация, а инвестиция в масштабируемость и конкурентоспособность. Если вы ищете услуги по разработке, ориентируйтесь на тех, кто уже имеет опыт работы с GraphQL.

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